Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe açığını duyurdu! Ağustosta 129,6 milyar TL açık

16 Eylül 2024 12:12 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:15

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı. Bütçe ağustos'ta 129,6 milyar TL açık verdi. Ocak ve ağustos döneminde bütçe açığı ise 973,6 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı​, 2024 Ağustos​ ayına ilişkin bütçe​ gider ve gelirleri verilerini duyurdu. Bütçe ağustos ayında 129,6 milyar TL açık​ verdi. Temmuz ayında bütçe 96,8 milyar TL açık vermişti. Bütçe açığındaki yükseliş dikkat çekti.

AĞUSTOSTA 129,6 MİLYAR TL BÜTÇE AÇIĞI

Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,8 oranında arttı. 2024 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 820,3 milyar TL, bütçe gelirleri 690,7 milyar TL ve bütçe açığı 129,6 milyar TL oldu.

Faiz dışı bütçe giderleri 723,3 milyar TL ve faiz dışı açık ise 32,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2023 yılında yüzde 9,6 iken 2024 yılında yüzde 7,4 oldu.

2024 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 11 trilyon 89 milyar 37 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 820 milyar 314 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 562 milyar 686 milyon TL harcama yapıldı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 10,1 iken 2024 yılında yüzde 7,4 oldu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE BÜTÇE AÇIĞI

Ocak ve ağustos döneminde bütçe açığı 973,6 milyar TL oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe gelirleri Ağustos ayı itibarıyla 690 milyar 720 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri​ 576 milyar 709 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 99 milyar 68 milyon TL olmuştur. Bütçe gelirlerinin Ağustos ayı gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 12,5 iken 2024 yılında yüzde 8,2 olmuştur.

VERGİ TAHSİLATI ARTTI

2024 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 oranında artarak 576 milyar 709 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 12,7 iken 2024 yılında yüzde 7,8 oldu.