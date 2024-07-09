Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ali Mahir Başarır'ın Mehmet Şimşek hakkındaki iddialarına cevap verdi

09 Temmuz 2024 13:04 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 13:04

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e Gölbaşı’nda olduğunu iddia ettiği villa üzerinden çeşitli iddialarda bulunmuştu. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı.

BAKAN ŞİMŞEK HAKKINDAKİ İDDİALARA CEVAP GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Bakan Şimşek hakkında 4 Temmuz'da yaptığı açıklamalara ilişkin daha önce bir açıklama yapmıştı.

Ancak Başarır 8 Temmuz'da Şimşek hakkında yeni iddialarda bulundu.

CHP’li Başarır, Mehmet Şimşek hakkında ”Sen Gölbaşı’ndaki villanı nereden edindin? Onun tadilatını ve yapımını kim üstlendi? Bir bakanınız Rönesans’ın uçağına biner. Maliye Bakanımız Rönesans’ın inşaat şirketinin malzemeleriyle villasını yeniler. Olan yoksula oluyor” ifadelerini kullandı.

İddialara ilişkin Bakanlık'tan yeni açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara ilişkin gerçekleri anlattı.