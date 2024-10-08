Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelirini beyan etmeyen sporcuları takibe aldı

08 Ekim 2024 10:27 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:29

Maliye tarafından yüksek gelir elde edip düşük vergi ödeyen sporcular takibe alındı. 1900 sporcu incelendi, 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira kayıt dışı gelir tespit edildi. Sporcular, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından izaha davet edilecek, beyan dışı bırakılan kazançlarını bildirmeleri istenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı​ kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye devam ediyor. Bakanlık, gelirini beyan etmeyen sporcuları takibe aldı. 1900 sporcu incelendi, 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira kayıt dışı gelir tespit edildi.

YÜKSEK TUTARLI SPORCU ÜCRETLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı​, beyan dışı bırakılan yüksek tutarlı sporcu ücretlerine ilişkin çalışma başlattı.

Sporcuların aldığı yüksek ücretlere ilişkin beyanda bulunup bulunmadığını kontrol eden Gelir İdaresi, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında futbol, basketbol ve voleybol branşlarında oynayan profesyonel sporculara kulüplerce ödenen ücretlerden bazılarının beyan dışı bırakıldığını tespit etti.

Sporcuların elde ettiği ücret geliri, gelir vergisi​ tarifesinin 4'üncü dilimini aştığı takdirde bu meslektekilerin beyanname vermesi ve artan oranlı hesaplanan vergi ödemesi gerekiyor.

1900 SPORCU İNCELENDİ

Bu kapsamda 1900 sporcu analiz edildi. Çalışma sonucu 2021-2023 yıllarında elde edilen ücret gelirlerinde büyük vergi kayıpları saptandı.

Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun, son 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı ve 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlendi.

Sporcular​ izaha davet edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İzaha davet kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen sporculardan ödenmeyen vergi cezalı şekilde talep edilecek." dedi.