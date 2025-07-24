Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yeni ÖTV düzenlemesine ilişkin bilgi verildi. Binek otomobillere yönelik alınan ÖTV kararının esas amacının cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak olduğu vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, özel tüketim vergisinde (ÖTV) yapılan değişikliğin enflasyona etkisinin sadece 0,0019 puan olacağını öngörüyor. Açıklamada satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranlarının 5 ile 10 arasında indirildiği belirtildi. Bakanlığın paylaşımında şu bilgilere yer verildi:

https://x.com/HMBakanligi/status/1948287909208924298