Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek'in Londra temaslarına yönelik Reuters'ın haberine ilişkin açıklama yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hazine ve Maliye Bakanlılığı'ndan Reuters haberine ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek'in Londra temaslarına ilişkin Reuters'ın haberine açıklama yaptı. Bakanlık, Mehmet Şimşek'in yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında yorum yapmadığını belirtti. Reuters haberinde yer alan para politikasına ilişkin değerlendirmelerin Bakanlığı ve Sayın Bakanı bağlamadığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır.

Bu çerçevede Jonathan Spicer ve Marc Jones imzalı Reuters haberinde Londra programına dair izlenim olarak aktarılan para politikasına ilişkin değerlendirmeler Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı asla bağlamamaktadır."