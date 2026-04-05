Hazine ve Maliye Bakanlılığı'ndan Reuters haberine ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek'in Londra temaslarına yönelik Reuters'ın haberine ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır.
Bu çerçevede Jonathan Spicer ve Marc Jones imzalı Reuters haberinde Londra programına dair izlenim olarak aktarılan para politikasına ilişkin değerlendirmeler Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı asla bağlamamaktadır."