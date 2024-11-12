Hazine yaklaşık 30,6 milyar lira borçlandı

12 Kasım 2024 17:21 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:22

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvil ihalesiyle 30 milyar 604,1 milyon lira borçlanmaya gitti. İhalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvil ihalesiyle 30,6 milyar lira borçlandı.

NOMİNAL TEKLİF 30 MİLYAR 37,5 MİLYON LİRAYI BULDU

İhalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 32,73, bileşik faiz ise yüzde 35,41 oldu. Nominal teklifin 30 milyar 37,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 15,8 milyon lira, net satış 19 milyar 604,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 342 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar liralık satış yapıldı.Hazine, böylece 30 milyar 604,1 milyon lira borçlandı.

KİRA SERTİFİKASI İHRACINA 770,4 MİLYON DOLAR TEKLİF GELDİ

Öte yandan Hazine'nin 13 Kasım 2024 valörlü, 13 Mayıs 2026 itfa tarihli TRT130526F14 ISIN kodlu ABD doları cinsi Devlet tahvili ile TRD130526F12 ISIN kodlu kira sertifikası ihracına toplam 770,4 milyon dolar tutarında teklif geldi.

Açıklamaya göre, tekliflerin tamamı karşılanarak 562 milyon dolar tutarında ABD doları cinsi Devlet tahvili ve 208,4 milyon ABD doları tutarında ABD doları cinsi kira sertifikası ihraç edildi.