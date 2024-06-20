Hazine 'Yurt dışına çıkış harcı 3 bin TL olacak' iddialarına cevap verdi

20 Haziran 2024 15:37 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:41

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi reform paketinde yurt dışına çıkış harçlarının 3 bin TL'ye yükseleceği iddia edildi. Merkez Bankası kaynakları iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Yurt dışına çıkarken alınacak harç bedellerinin 150 TL’den 1500 TL’ye çıkarılacağı konuşuluyor. Bu düzenlemenin bayram tatili sonrasında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Sosyal medyada yer alan bir belge ise tartışmaların fitilini ateşledi. Buna göre yurt dışına çıkış harç ücreti 3 bin TL'ye kadar yükselecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı. Söz konusu sunumun eski bir tarihe dayandığı ifade edildi.

GİB 'ÖNCEDEN PUL ALMAYIN' DEDİ

Basında 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1500 TL ile 1750 TL arasında yeniden belirlenmesi için çalışmalar başladığı haberleri yer almıştı. Artış düzenlemesinin önümüzdeki günlerde vergi paketi içinde Meclis’e getirilmesi bekleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı toplu şekilde harç pulu satın alımlarına ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçları da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır.

Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir.

Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez.

Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir."