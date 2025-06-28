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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Hazine’den yeni kripto hamlesi! Günlük 3 bin dolar limit: Kripto para çekimine sıkı denetim

Kripto para transferlerine limit ve süre sınırı geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni MASAK Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte kripto varlık işlemlerine hem tutar limiti hem de zaman kısıtlaması getirildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 11:15

Kripto varlık piyasasında önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, özellikle suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tebliğe göre, stabil kripto paraların (değeri başka bir varlığa ya da resmi para birimine sabitlenmiş dijital varlıklar) çekim işlemlerine artık günlük 3 bin dolar, aylık 50 bin dolar olmak üzere limit uygulanacak. Ancak bu limit, "seyahat kuralı" kapsamında gerekli kullanıcı bilgileri alınarak iki katına çıkarılabilecek.

Hazine’den yeni kripto hamlesi! Günlük 3 bin dolar limit: Kripto para çekimine sıkı denetim

İLK ÇEKİME 72 SAAT BEKLEME SÜRESİ

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS), kullanıcıların ilk çekim işlemleri için en az 72 saat, diğer işlemler içinse 48 saatlik bekleme süresi uygulayacak. Ayrıca platformlar, kullanıcıdan her kripto varlık transferinde en az 20 karakterlik açıklama talep edecek.

KİMLİK BİLGİLERİ SIKI TAKİP EDİLECEK

KVHS'ler; müşterilerin ve işlemlerden fayda sağlayan gerçek kişilerin kimlik bilgilerini daha sık güncelleyecek, iş ilişkilerinin yapısını ve fonların kaynağını tespit etmek amacıyla ilave bilgiler edinecek. Risk yönetim politikaları çerçevesinde, işlem limitleri ve sıklığına dair sınırlar belirlenecek.

Hazine’den yeni kripto hamlesi! Günlük 3 bin dolar limit: Kripto para çekimine sıkı denetim

AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA

Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı veya arbitraj amaçlı transferlerde ise her bir müşteri için yönetim kurulu onayı alınması koşuluyla, günlük ve aylık limitler ile süre kısıtlamaları uygulanmayabilecek. Öte yandan, platform ile saklama kuruluşları arasındaki işlemler, sermaye piyasası düzenlemelerine tabi olduğu için bu tedbirlerin dışında tutuldu.

Hazine’den yeni kripto hamlesi! Günlük 3 bin dolar limit: Kripto para çekimine sıkı denetim

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin önceki açıklamasında, suç gelirlerinin hızla yurt dışına çıkmasının önlenmesinin hedeflendiğini vurgulamıştı. Şimşek, düzenlemelere uymayan platformlara sadece idari ceza değil, lisans iptali dahil çok sayıda yaptırımın uygulanabileceğini belirtmişti.

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