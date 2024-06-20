Hazinenin alacak tutarı belli oldu, en yüksek pay belediyelerin

20 Haziran 2024 19:37 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 19:37

Yeraltında hazine yatıyor! Türkiye'de çıkarılmayı bekleyen 300 milyar dolar değerinde altın var

Yeraltında hazine yatıyor! Türkiye'de çıkarılmayı bekleyen 300 milyar dolar değerinde altın var

Hazine ve Maliye Bakanlığı günübirlik kiralık evlerin ensesinde! Bakan Şimşek uyardı: Sahillere iniyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı günübirlik kiralık evlerin ensesinde! Bakan Şimşek uyardı: Sahillere iniyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs tarihi sonrası Hazine'nin alacaklarına ilişkin verileri paylaştı. Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 28,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK PAY BELEDİYELERDE

Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Belediyelerden alacaklar toplam payın 3'te 1'inden fazla.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,8 milyar lira tahsil edildi.