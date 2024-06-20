Hazinenin alacak tutarı belli oldu, en yüksek pay belediyelerin
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
20 Haziran 2024 19:37 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 19:37
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları mayıs sonu itibarıyla 28,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mayıs tarihi sonrası Hazine'nin alacaklarına ilişkin verileri paylaştı. Hazine alacakları, mayıs sonu itibarıyla 28,3 milyar lira olarak gerçekleşti.
EN YÜKSEK PAY BELEDİYELERDE
Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Belediyelerden alacaklar toplam payın 3'te 1'inden fazla.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,8 milyar lira tahsil edildi.
Kaynak: TGRT Haber