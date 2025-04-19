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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Hazır giyimden 112,5 milyon dolarlık ihracat

Akdenizli hazır giyimciler yılın ilk çeyreğinde 112,5 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. En fazla ihracat Hollanda, Kırgızistan ve İspanya'ya yapıldı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 17:27

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), 2025 yılının ilk üç ayında ihracat performansıyla dikkat çekti. AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birlik olarak ocak-mart döneminde toplam 112,5 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Hazır giyimden 112,5 milyon dolarlık ihracat

13 BİN TON ÜRÜN ULUSLARARASI PAZARLARDA

Tekin, 2025’in ilk çeyreğinde AHKİB üyelerinin toplam 13 bin 13 ton ürünü dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ettiğini belirtti. Küresel ekonomik zorluklara rağmen ihracatın hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Tekin, bu başarıda ihracatçıların azmi ve sürdürülebilir üretim anlayışının önemli rol oynadığını vurguladı.

KADIN DIŞ GİYİM ZİRVEDE

Ürün grupları açısından değerlendirmelerde bulunan Tekin, kadın dış giyim ürünlerinin ilk çeyrek ihracatında başı çektiğini belirtti. Kadın dış giyimi, sırasıyla erkek dış giyim ve diğer tekstil ürünleri izledi.

Hazır giyimden 112,5 milyon dolarlık ihracat

İHRACATTA YÜZDE 26 ARTIŞ

AHKİB’in yılın ilk çeyreğinde gösterdiği ihracat performansı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında artış gösterdi. Gürkan Tekin, bu artışın sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

EN FAZLA İHRACAT HOLLANDA, KIRGIZİSTAN VE İSPANYA'YA

İhracatın ülke bazındaki dağılımına da değinen Tekin, 2025’in ilk çeyreğinde en fazla ihracat yapılan üç ülkenin Hollanda, Kırgızistan ve İspanya olduğunu dile getirdi. Bu ülkelerdeki taleplerin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hazır giyim ürünleri nelerdir?
Hazır giyim, tekstil sektörünün giyecek ile ilgilenen ve buna yönelik ürünler üreten bölümüdür. Ev tekstili, ev içinde kullanılan tekstil ürünlerinin üretimiyle ilgilenen bölümüdür. Bu ürünler perde, çarşaf, nevresim, her çeşit örtüler ve havlu gibi ürünlerden oluşmaktadır.
ETİKETLER
#Ihracat Artışı
#Hazır Giyim
#Ekonomi
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