Haziran 2024 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

22 Temmuz 2024 11:29 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:36

75 milyon yıllık gizem! 'S' yaparak uzanıyor, belirgin bir fay üzerinde oluşmuş

75 milyon yıllık gizem! 'S' yaparak uzanıyor, belirgin bir fay üzerinde oluşmuş

TÜİK, haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 44,51 arttı, aylık yüzde 0,97 arttı. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,50 artış gösterdi.

YURT DIŞI ÜFE HAZİRAN'DA ARTTI

2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,50 yükseldi

Sanayinin iki sektöründe yıllık değişimler şöyle;

SEKTÖREL DEĞİŞİMLER

Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Yüzde 54,03 artış.

İmalat: Yüzde 44,35 artış.

ANA SANAYİ GRUPLARINDAKİ YILLIK DEĞİŞİMLER

Ara Malları: Yüzde 39,19 artış.

Dayanıklı Tüketim Malları: Yüzde 53,68 artış.

Dayanıksız Tüketim Malları: Yüzde 48,13 artış.

Enerji: Yüzde 38,35 artış.

Sermaye Malları: Yüzde 49,02 artış.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Yüzde 0,97 artış.

İmalat: Yüzde 0,97 artış.

ANA SANAYİ GRUPLARINDAKİ AYLIK DEĞİŞİMLER

Ara Malları: Yüzde 0,46 artış.

Dayanıklı Tüketim Malları: Yüzde 1,42 artış.

Dayanıksız Tüketim Malları: Yüzde 1,32 artış.

Enerji: Yüzde 0,07 artış.

Sermaye Malları: Yüzde 1,35 artış.