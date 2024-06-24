Haziran ayı Güven endeksi açıklandı

24 Haziran 2024 10:29 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü.

VERİLER BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.