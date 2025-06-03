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 | İrem Çınar

Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira artış oranı

TÜİK Mayıs ayı enflasyon verilerine göre kira zam oranı belirlendi. Temmuz ayından beri yüzde 25 sınırın kalktığı dönemde TÜFE ortalamasına göre kira zam oranı netleşti. Mayıs ayı kira artış oranı da enflasyon verileriyle belli oldu.

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Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira artış oranı
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 10:07

TÜİK Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı kira artış oranı da enflasyon verileriyle belli oldu. TÜFE ortalaması ile belirlenmeye başlanan kira zam oranı ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte Haziran ayı kira artış oranı ve 12 aylık enflasyon ortalaması ve güncel kira zam tavanı.

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilerle birlikte, yıllık enflasyon ortalamasına göre kira artışında uygulanacak tavan oran belli oldu. Buna göre, konut ve iş yerleri için mayıs ayında azami kira artış oranı yüzde 45,80 olacak.

Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira artış oranı

HAZİRAN AYI KİRA ZAMI ORANI BELİRLENDİ

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Bu uygulamanın kalkmasıyla zam tavanı daha önce olduğu gibi 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başladı.

Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira artış oranı

HAZİRAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Örnek Konut Kirası: 30.000 TL

Kira Artış Oranı: Yüzde 45,80

Mayıs 2025 Kira Artış Tutarı: 13.740 TL

Mayıs 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 43.740 TL

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