Haziran ayında ekonomiye güven azaldı
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
27 Haziran 2024 10:05 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:11
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi haziran ayında azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 98,2 iken, Haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,8 değerini aldı.
REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ AZALDI
Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,7 oranında azalarak 78,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,9 oranında azalarak 100,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.
Kaynak: tgrthaber.com