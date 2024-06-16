Haziranda açlık sınırı asgari ücreti 8 bin TL geride bıraktı

16 Haziran 2024 09:30 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 09:47

Memur ve memur emeklisi için son viraj! Yeni oranlar belli oldu, işte zamlı maaş tablosu

Memur ve memur emeklisi için son viraj! Yeni oranlar belli oldu, işte zamlı maaş tablosu

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR) Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırını ortaya koyan açıklamasını paylaştı. Ocak 2024'ten bu yana 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücrete karşın haziranda açlık sınırı 25 bin 374 lira, yoksulluk sınırı 70 bin 253 lira oldu. Böylelikle açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 8 bin 372 lira oldu.

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YOK

Ekonomi yönetimi geçen yıl asgari ücrete yapılan ara zammın bu yıl yapılmayacağını sık sık dile getiriyor. Temmuzda refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 26-26 bandında zam verilmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yine refah payı hariç enflasyon farkı ve toplu sözleşme farkı alacak.

HAZİRAN'DA AÇLIK SINIRI NE KADAR OLDU?

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi BESAR ‘Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı’ raporunu paylaştı. Buna göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 25 bin 374 lira (açlık sınırı), bekar çalışanın yaşam maliyeti 30 bin 210 lira olarak hesaplandı.

Dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarıysa 70 bin 253 lira (yoksulluk sınırı) oldu.

BESAR açlık sınırının önceki aya göre yüzde 4,22, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,05; yoksulluk sınırınınsa önceki aya göre yüzde 3,72, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,94 arttığını belirtti.