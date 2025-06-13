Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

'Haziran'da kesin olmaz, Temmuz bile riskli' Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara uyarı

Ekonomist Filiz Eryılmaz, Ortadoğu'da İran ve İsrail arasında yaşanan jeopolitik gerilimin, hem iç hem de dış piyasaları nasıl etkilediği ile ilgili TGRT Haber'e özel değerlendirmede bulundu. Eryılmaz, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ihtimaline dair de öngörüde bulundu. İşte detaylar..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 10:56

TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulunan Ekonomist Filiz Eryılmaz, hem iç hem dış piyasaların, jeopolitik gerilimlerin etkisini hissetmeye başladığını söyledi.

Eryılmaz, “Piyasalarda bölgesel savaş kaygısının giderek arttığını görüyoruz. Bu durum hem emtia fiyatlarına hem de finansal piyasalara yansıyor. Brent petrolde 78 dolara kadar bir yükseliş yaşandı. Ons altında ise 3.430 dolar seviyesi kritik. Bu eşik aşılırsa, ons altının tarihi zirvesi olan 3.500 dolara hızlı bir hareket görebiliriz. Hatta bu zirve de kırılabilir” dedi.

'Haziran'da kesin olmaz, Temmuz bile riskli' Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara uyarı

TÜRKİYE'DE BORSA ÇOK HIZLI ETKİLENİYOR

Borsa İstanbul’un güne 9.065 puanla başladığını hatırlatan Eryılmaz, “Borsamız oldukça hızlı düşüşler yaşadı. Zaten bir süredir baskılanan ve kırılgan yapıda olan Borsa İstanbul, küresel taraftaki olumsuzluklardan çok hızlı etkileniyor. Eğer BIST 100 endeksi 9.050 puan seviyesinin altına inerse ve bu seviyede bir kapanış gerçekleşirse, 8.500 puana kadar geri çekilme olasılığı doğar. Şu anda riskli bölgelerdeyiz” ifadelerini kullandı.

'Haziran'da kesin olmaz, Temmuz bile riskli' Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara uyarı

DOLAR/TL ÜZERİNDE BASKI ARTABİLİR

Kur cephesine de değinen Eryılmaz, jeopolitik gelişmelerin dolar/TL kuru üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekti.

'Haziran'da kesin olmaz, Temmuz bile riskli' Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara uyarı

FAİZ İNDİRİMİ TEMMUZ’DA BİLE ERTELENEBİLİR

Önümüzdeki hafta Merkez Bankası’nın faiz kararının açıklanacağını hatırlatan Eryılmaz, “Piyasada faiz indirimi beklentileri vardı. Ancak ben zaten Temmuz ayında bir indirim senaryosunu öngörüyordum. Şimdi ise bu beklenti Temmuz’da bile ertelenebilir. Çünkü petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, enflasyonu tetikleyebilir” dedi.

'Haziran'da kesin olmaz, Temmuz bile riskli' Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara uyarı

PETROL 90 DOLARI GÖREBİLİR

Jeopolitik gerilimlerin artarak devam etmesi halinde, petrol fiyatlarında daha da sert yükselişlerin gündeme gelebileceğini söyleyen Eryılmaz, “Eğer savaş güçlü bir şekilde sürerse, petrolde 80-90 dolar seviyeleri konuşulmaya başlanabilir. Bu da yalnızca Türkiye’nin değil, tüm dünya merkez bankalarının para politikası yol haritalarını değiştirebilir” ifadelerini kullandı.

'Haziran'da kesin olmaz, Temmuz bile riskli' Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara uyarı

HAZİRAN'DA İNDİRİM ZOR, TEMMUZ BİLE BELİRSİZ

Eryılmaz, mevcut koşullarda Haziran ayında faiz indiriminin pek mümkün olmadığını, Temmuz ayında bile bu adımın ertelenebileceğini sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ortadoğu'daki gerilim hesaplarınızı vurabilir! Uzmanlardan kritik uyarı
Benzine zam geldi! Tabelaya yansıdı
ETİKETLER
#petrol
#borsa
#enflasyon
#ekonomi
#faiz
#faiz indirimleri
#faiz indirimi
#ortadoğu
#Ortadoğu Gerilimi
#Faiz Indirgemeleri
#Fed Faiz Indirimleri
#merkz bankası
#Dolar/tl
#Jeopolitik Gerilim
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.