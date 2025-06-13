'Haziran'da kesin olmaz, Temmuz bile riskli' Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara uyarı

Ekonomist Filiz Eryılmaz, Ortadoğu'da İran ve İsrail arasında yaşanan jeopolitik gerilimin, hem iç hem de dış piyasaları nasıl etkilediği ile ilgili TGRT Haber'e özel değerlendirmede bulundu. Eryılmaz, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ihtimaline dair de öngörüde bulundu. İşte detaylar..

TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulunan Ekonomist Filiz Eryılmaz, hem iç hem dış piyasaların, jeopolitik gerilimlerin etkisini hissetmeye başladığını söyledi.

Eryılmaz, “Piyasalarda bölgesel savaş kaygısının giderek arttığını görüyoruz. Bu durum hem emtia fiyatlarına hem de finansal piyasalara yansıyor. Brent petrolde 78 dolara kadar bir yükseliş yaşandı. Ons altında ise 3.430 dolar seviyesi kritik. Bu eşik aşılırsa, ons altının tarihi zirvesi olan 3.500 dolara hızlı bir hareket görebiliriz. Hatta bu zirve de kırılabilir” dedi.

TÜRKİYE'DE BORSA ÇOK HIZLI ETKİLENİYOR

Borsa İstanbul’un güne 9.065 puanla başladığını hatırlatan Eryılmaz, “Borsamız oldukça hızlı düşüşler yaşadı. Zaten bir süredir baskılanan ve kırılgan yapıda olan Borsa İstanbul, küresel taraftaki olumsuzluklardan çok hızlı etkileniyor. Eğer BIST 100 endeksi 9.050 puan seviyesinin altına inerse ve bu seviyede bir kapanış gerçekleşirse, 8.500 puana kadar geri çekilme olasılığı doğar. Şu anda riskli bölgelerdeyiz” ifadelerini kullandı.

DOLAR/TL ÜZERİNDE BASKI ARTABİLİR

Kur cephesine de değinen Eryılmaz, jeopolitik gelişmelerin dolar/TL kuru üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekti.

FAİZ İNDİRİMİ TEMMUZ’DA BİLE ERTELENEBİLİR

Önümüzdeki hafta Merkez Bankası’nın faiz kararının açıklanacağını hatırlatan Eryılmaz, “Piyasada faiz indirimi beklentileri vardı. Ancak ben zaten Temmuz ayında bir indirim senaryosunu öngörüyordum. Şimdi ise bu beklenti Temmuz’da bile ertelenebilir. Çünkü petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, enflasyonu tetikleyebilir” dedi.

PETROL 90 DOLARI GÖREBİLİR

Jeopolitik gerilimlerin artarak devam etmesi halinde, petrol fiyatlarında daha da sert yükselişlerin gündeme gelebileceğini söyleyen Eryılmaz, “Eğer savaş güçlü bir şekilde sürerse, petrolde 80-90 dolar seviyeleri konuşulmaya başlanabilir. Bu da yalnızca Türkiye’nin değil, tüm dünya merkez bankalarının para politikası yol haritalarını değiştirebilir” ifadelerini kullandı.

HAZİRAN'DA İNDİRİM ZOR, TEMMUZ BİLE BELİRSİZ

Eryılmaz, mevcut koşullarda Haziran ayında faiz indiriminin pek mümkün olmadığını, Temmuz ayında bile bu adımın ertelenebileceğini sözlerine ekledi.