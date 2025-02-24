Hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katılım payı tutarları düşürüldü! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık uygulama tebliğinde yapılan değişiklikle bazı hastanelerdeki hekim ve diş hekimi muayenesine uygulanan katılım payı 45 liradan 20 liraya çekildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık uygulama tebliğinde değişikliğe gitti. Buna göre, hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katılım payı tutarları belli oldu.
HASTANE KATILIM PAYLARI DÜŞÜRÜLDÜ
Buna göre, hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katılım payı tutarları belli oldu. Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 45 lira olan katılım payı 20 liraya düşürüldü.
Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak.
İkinci basamak sağlık hizmeti kurumu olan devlet hastanelerinde 20 lira katılım payı alınacak.
Sağlık Bakanığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde 45 liradan 20 liraya indirildi.
Diş hekimliği fakülteleri bulunan Devlet/vakıf üniversite hastaneleri 45 liradan 20 liraya düşürüldü.
Tıp fakülteleri bulunan Devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 45 liradan 20 liraya düşürüldü.
Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde de 45 liradan 20 liraya düşürüldü.
İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı 50 lira olarak korundu.
Aile hekimlerinden sevk edilen muayenelerde indirim
Sevk zincirinin etkinliği ve katılım payı indirimi olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilerek ve yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.