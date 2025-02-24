Hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katılım payı tutarları düşürüldü! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık uygulama tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık uygulama tebliğinde yapılan değişiklikle bazı hastanelerdeki hekim ve diş hekimi muayenesine uygulanan katılım payı 45 liradan 20 liraya çekildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık uygulama tebliğinde değişikliğe gitti. Buna göre, hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katılım payı tutarları belli oldu.

HASTANE KATILIM PAYLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Buna göre, hekim ve diş hekimi muayenesinde uygulanacak katılım payı tutarları belli oldu. Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde 45 lira olan katılım payı 20 liraya düşürüldü.