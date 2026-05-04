Hem çalışıp hem malulen emekli olmak mümkün mü? İsa Karakaş maaşı kesilecekleri açıkladı

Malullük aylığı alırken yeniden işe başlayan ya da sağlığına kavuşan bir kişinin durumu ne olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, karmaşık görünen ancak özünde hakkaniyet ve denge arayışına dayanan bu kuralları adım adım ele aldı.
İnsanın sağlığına kavuşunca sosyal hayata yani çalışma hayatına dönme arzusu olduğunu belirten Karakaş, "Ancak burada mühim bir "hatt-ı hareket" vardır" diyerek yazısında şu bilgilere yer verdi:
Çalışmaya Başlayanın Aylığı Durur: Geçmişteki SSK mevzuatı da şu anda yürürlükteki SGK mevzuatı da malulen emekli maaşı alanlar için şöyle der: İster Türkiye’de isterse bir ecnebi memleketinde çalışmaya başlayın; aylığınız, çalışmaya başladığınız tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir.
2008 Öncesi ve Sonrası Tefriki: Ekim 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar için sistem her yönden katıdır; çalışmaya başladıkları an sadece malul maaşı alanlar değil, engelli maaşı alanlar kısmi ve normal emekli maaşı alanlar da aylıklarına veda ederler.
2008 öncesi girişliler: SGDP (emeklilik primi) ödeyerek malulen emekli maaşı dışında kalanlar, yani engelli maaşı alanlar kısmi ve normal emekli maaşı alanlar hem emekli maaşlarını hem çalıştıkları iş yerlerinden aylıklarını almaya devam edebilirler.
Malulen emeklilikte sadece çalışmak değil, sağlığın düzelmesi de aylığın kesilme sebebi olabilir.
Kontrol Muayenesi Şart: Eğer SGK Sağlık Kurulu, yapılan muayene neticesinde "artık malûl değilsin" derse, aylık kesilir.
Vefat Durumunda Haklar: Kontrol muayenesine gitmesi söylenip de 3 ay içinde gitmeden vefat edenlerin vârislerine ödeme yapılmaz. Ancak gidip de sonuçlanmadan vefat edenlerin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır. Yani "Ecel gelince baş ağrısı bahane" ama usulüne uygun hareket etmek, geride kalanları mağdur etmez.
Eğer malulen emekli maaşı alırken çalıştığınız sonradan tespit edilirse, SGK bu durumu "yersiz ödeme" olarak kabul eder.
İsteyerek Bildirmeyen Yandı: Çalıştığını vaktinde bildirmeyenlerden, ödenen paralar faiziyle birlikte geri alınır.
Yeniden Bağlanma: İşten ayrılan kişi, "tekrar malûlüm" diyerek dilekçe verirse, eski mevzuat ile yeni mevzuat arasında bir terazi kurulur. Sigortalının kazandığı haklar korunmaya çalışılır ancak kontrol muayenesi yine de "elzemdir."
Malulen emekli iken çalışmaya başladığınızda SGK’ya bildirim yapmayı ihmal etmeyin ki, sonraki günlerde "Gelen gideni aratmasın" borçlar belinizi bükmesin.