Hem çalışıp hem malulen emekli olmak mümkün mü? İsa Karakaş maaşı kesilecekleri açıkladı

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 10:43
Malullük aylığı

Malullük aylığı alırken yeniden işe başlayan ya da sağlığına kavuşan bir kişinin durumu ne olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, karmaşık görünen ancak özünde hakkaniyet ve denge arayışına dayanan bu kuralları adım adım ele aldı.

HEM ÇALIŞIP HEM AYLIK ALMAK MÜMKÜN MÜ?

İnsanın sağlığına kavuşunca sosyal hayata yani çalışma hayatına dönme arzusu olduğunu belirten Karakaş, "Ancak burada mühim bir "hatt-ı hareket" vardır" diyerek yazısında şu bilgilere yer verdi:
 

Çalışmaya Başlayanın Aylığı Durur

Çalışmaya Başlayanın Aylığı Durur: Geçmişteki SSK mevzuatı da şu anda yürürlükteki SGK mevzuatı da malulen emekli maaşı alanlar için şöyle der: İster Türkiye’de isterse bir ecnebi memleketinde çalışmaya başlayın; aylığınız, çalışmaya başladığınız tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir.
 

2008 Öncesi ve Sonrası Tefriki

2008 Öncesi ve Sonrası Tefriki: Ekim 2008’den sonra ilk kez sigortalı olanlar için sistem her yönden katıdır; çalışmaya başladıkları an sadece malul maaşı alanlar değil, engelli maaşı alanlar kısmi ve normal emekli maaşı alanlar da aylıklarına veda ederler.
 

2008 öncesi girişliler:

2008 öncesi girişliler: SGDP (emeklilik primi) ödeyerek malulen emekli maaşı dışında kalanlar, yani engelli maaşı alanlar kısmi ve normal emekli maaşı alanlar hem emekli maaşlarını hem çalıştıkları iş yerlerinden aylıklarını almaya devam edebilirler.
 

Malulen emeklilik

Malulen emeklilikte sadece çalışmak değil, sağlığın düzelmesi de aylığın kesilme sebebi olabilir. 

Kontrol Muayenesi Şart

Kontrol Muayenesi Şart: Eğer SGK Sağlık Kurulu, yapılan muayene neticesinde "artık malûl değilsin" derse, aylık kesilir.
 

Vefat Durumunda Haklar

Vefat Durumunda Haklar: Kontrol muayenesine gitmesi söylenip de 3 ay içinde gitmeden vefat edenlerin vârislerine ödeme yapılmaz. Ancak gidip de sonuçlanmadan vefat edenlerin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanır. Yani "Ecel gelince baş ağrısı bahane" ama usulüne uygun hareket etmek, geride kalanları mağdur etmez.
 

malulen emekli maaşı alırken çalışmak

MALULEN EMEKLİ MAAŞI ALIRKEN ÇALIŞMAK

Eğer malulen emekli maaşı alırken çalıştığınız sonradan tespit edilirse, SGK bu durumu "yersiz ödeme" olarak kabul eder.
 

İsteyerek Bildirmeyen Yandı

İsteyerek Bildirmeyen Yandı: Çalıştığını vaktinde bildirmeyenlerden, ödenen paralar faiziyle birlikte geri alınır.
 

Yeniden Bağlanma

Yeniden Bağlanma: İşten ayrılan kişi, "tekrar malûlüm" diyerek dilekçe verirse, eski mevzuat ile yeni mevzuat arasında bir terazi kurulur. Sigortalının kazandığı haklar korunmaya çalışılır ancak kontrol muayenesi yine de "elzemdir."

 

Malulen emekli

Malulen emekli iken çalışmaya başladığınızda SGK’ya bildirim yapmayı ihmal etmeyin ki, sonraki günlerde "Gelen gideni aratmasın" borçlar belinizi bükmesin.

