Hem emekli zammını hem de kişi başı ne kadar vergi ödeneceğini hesapladı! Vergi uzmanından 2025 hesabı
Emekli zam oranları için nefesler tutuldu. Yarın açıklanacak aralık ayı enflasyonunun ardından emeklilerin kaderi belli olacak. Taban aylıklara düzenleme için son günlerde ocak ayının üçüncü haftası işaret edilse de enflasyon rakamları artışta belirleyici olacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, son yaptığı hesap ile yeni vergi artışlarını ve emekli maaşlarına yapılacak zammı değerlendirdi.
Yeni yılda tüm vatandaşı yakın ilgilendiren zam oranları belli olmaya devam ediyor. Vergi ve harçlara gelecek zam oranının belli olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. 2025 yılı için birçok kalemde yüzde 44’e yakın vergi artışı yapılırken, asgari ücret de yüzde 30’luk bir artış gösterdi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, yeni yaptığı hesapla hem emekli zam oranını hem de kişi başı ne kadar vergi ödeneceğini açıkladı.
EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 15'TE KALACAK
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, milyonları ilgilendiren emekli zammı için net oran verdi. Ocak ayının 3. haftasında Meclis'e gelmesi beklenen taban aylık düzenlemesi içi hükümet harekete geçerken emekli ve memur zamları ise 3 Ocak tarihinde netleşecek.
Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam ve birçok kalemde yüzde 44’e yakın vergi artışı gölgesinde emekli maaşını hesaplayan Bingöl, emekli maaşlarına yapılacak zam oranının ise yalnızca yüzde 15-16 seviyesinde olacağını dile getirdi.
Vergi uzmanına göre ekonomistlerin yüzde 16-18 arasında beklediği emekli zammı oranına karşı zam seviyesinin yüzde 15-16'da kalacağını vurguladı.
2025'TE KİŞİ BAŞINA NE KADAR VERGİ ÖDENECEK?
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılında kişi başına düşecek vergi miktarını da hesapladı. Yapılan hesaba göre, yeni yılda kişi başı 147 bin 65 lira vergi ödenecek.
Bingöl'ün paylaşımı şöyle;
- Toplam vergi geliri hedefi 12 trilyon 651 milyar lira,
- OVP 2025 nüfus tahmini 86 milyon 26 bin,
- Kişi başına düşen yıllık vergi 147.065 lira,
- OVP’de ortalama dolar kuruna (42) göre 3.501 dolar,
- Hepimizi zor bir yıl bekliyor.