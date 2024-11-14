Hem erken emeklilik hem yüksek maaş fırsatı: Emekli olacakken borçlu çıkarabilir! SSK ve Bağkurlu henüz bilmiyor

14 Kasım 2024 12:26 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 13:40

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği prim indirimi yeniden gündemde. Yeni dönemde emekli, memur ve çalışanların maaşlarına yapılan artışların yanı sıra çalışma hayatına ilişkin yapılan düzenlemeler de heyecanla bekleniyor. Emeklilikte yeni düzenleme geliyor. Bu düzenlemeler ise SSK ve Bağkur’lu çalışanları ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikle ilgili önemli bir kriteri yani 7 yıl kuralını anlattı. İşte detaylar.

Emekli olacaklar ve emeklilik dilekçesi verecekler için kritik bir uyarı geldi. Son 7 yılda sigortalılık statünüz değişebiliyor. Bağkurluysanız şanslısınız. SSK'lı olarak sadece bir kaç yıl çalışıp erken emekli olabilirsiniz. Yıllarca SSK'lıysanız bırakın şansı, borçlu bile çıkabilirsiniz. İşte bu sistemin adı 7 yıl kuralı. Çalışan milyonlarca kişi sistemi ne tanıyor, ne biliyor ancak emeklilikte bu kural büyük önem taşıyor.

SON 7 YILDA SİGORTALILIK STATÜSÜ DEĞİŞTİRENLER DİKKAT

30.04.2008 öncesi sigortalı olan herkesi son 7 yıl kuralı kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu siz emekli olurken son 7 yılda bildirilen hizmetlerinizin yarısı yani 3,5 yıl artı bir gün en son hangisi daha fazla bildirildiyse o statüden alıyor ve onun şartlarına göre emekli yapıyor. Bu formüle göre eğer SSK'lıysanız sizin için dezavantaj olabiliyor ancak Bağkurluysanız işte o zaman büyük bir avantaj sağlıyor.

Örneğin; Yıllarca Bağkurlu olarak çalıştınız ancak sonrasında işe SSK'lı olarak devam ettiniz. Eğer Bağkurlu olarak devam etmiş

olsaydınız prim gün sayınızın 9000 gün olması gerekiyordu ancak yıllar sonra SSK'ya geçtiğinizde ise en fazla prim gün sayınızın 7.000 gün olması yeterli. Yani siz son 7 yıllık hizmetinizin 1261 günü hangi statüden daha fazla hizmet belirdiyseniz o statünün şartlarına göre emekli oluyorsunuz.

EMEKLİ OLMAYI HAYAL EDERKEN BORÇLU ÇIKABİLİRSİNİZ

Yıllarca SSK'lı olup sadece birkaç yıl Bağkurlu olarak çalışan binlerce kişi 9000 gün kuralına takılıyor. Emekli olmayı hayal ederken SGK'da borcu çıkıyor. Uzmanlar emekli adaylarına 7 yıl kuralı uyarısı yaptı.

Örneğin; 20 yıl siz 4A primi ödediniz ve istifa ettiniz. Son 20 yılın 3,5 yılı + 1 gün yani 1260 + 1 gün Bağkur ödediyseniz eğer sizin ödemiş olduğunuz 20 yıllık 4A primini de Sosyal Güvenlik Kurumu alıyor 4B'ye aktarıyor. Bağkur şartlarında 9000 güne göre emekli ediyor. 25 yıllık Bağkurluysanız son 1261 gününüzü 4A olarak geçirdiyseniz bile yani son 3,5 yıl + 1 gün 4A olarak bildirirseniz 9000 gün yerine SSK'nın şartlarına göre tabi olursunuz.

EMEKLİ OLACAKLARA SON 2520 GÜN UYARISI YAPTI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili kritik uyarılarda bulundu. Açıklamaları şöyle;

Bu son 7 yıl kuralı değildir aslında son 2520 gündür. 7 yıl derseniz yine yanıltıcı olur. Çünkü emeklilikte son ödenen dolu dolu 2520 gününüze bakarak bu 2520 gün içinde tek bir statü varsa yani sadece SSK varsa SSK'nın şartlarına göre sadece Bağkur varsa Bağkur'un şartlarına göre ya da emekli sandığının şartlarına göre emekli olursunuz.

BİRDEN FAZLA STATÜDE PRİM YATIRILDIYSA NE OLACAK?

Diyelim ki biz 2024 yılındayız. 2024'ten 7 yıl geriye doğru giderseniz ve 7 yıl içinde boşluklar varsa öyleyse 7 değil 8 9 10 11 yıl da geriye gitmeniz gerekebilir. Son 2520 gün içinde birden daha fazla statüde priminiz yatırıldıysa en çok hangi statüden prim yatırıldı o statünün şartlarını tamamlamanız gerekiyor.

Şöyle örnek vereyim; Şu anda diyelim ki SSK'lı işe başlamışsınız 80'li 90'lı yıllarda 5 bin küsür günle emekli olacaksınız ama son 4

yıldır da kendi adınıza iş yeri açmışsınız ya da şirket ortağı olmuşsunuz, Bağkur ödemişsiniz diyelim. 1260 günden daha fazla Bağkur ödediyseniz artık siz SSK'dan çıkmışsınız Bağkur'a geçmiş oluyorsunuz.

Bağkur'dan emekli olmak için de kadınlar 7.200 erkekler 9000 günün tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle son 2520 gününe emekli

olacakların hizmet dökümlerini alıp birden daha fazla statüde prim yatırıldıysa en çok hangisinden prim yatırılmış buna bakarak 2520 gün değerlendirilmeli.

2520 GÜN KURALINI BİLMEYENLER ZARAR EDİYOR

Ben bunu yaklaşık 3-4 yıldır hemen hemen bütün yazılarımda vurguluyorum. Çünkü bu 2520 gün kuralını bilmeden birçok kişi Bağkur şartlarına geçmiş durumda ve SSK'dan 5000 günlü emekli olacakken Bağkur'dan 9000 gün şartına geçmiş oluyor. Daha sonra tekrar SSK'ya geçmek için de yine 1261 gün çalışması gerekiyor.

Son 2520 gün içinde artık SSK'dan devam etmiş son 2520 gün içinde 1260 günden daha fazla SSK'sı varsa SSK şartlarına

göre emekli olabilir ancak bu uygulama 16 yıl öncesinde işe girenleri ilgilendiriyor. Çünkü 1.10.2008'de yasa değişti. Son 16 yıldır sigortalı olanlarda artık 2520 gün kuralı yok. Son 16 yıldır sigortalı olanların SSK günü fazlaysa toplamda son 2520 güne

bakılmaksızın SSK mı fazla Bağkur mu fazla emekli sandığı mı toplam çalışma içinde hangisi fazlaysa oradan emekli olacaklar 01.10.2008'den sonra sigortalı olanlar.

1.10. 2008'den önce sigortalı olanlarda bu 2520 gün kuralı var."