Hem yüksek kira getirisi hem de yatırım fırsatı! Yapay zekaya göre bu illerden daire alanlar yaşadı

AMORTİSMAN SÜRESİ EFSANESİ VE 12 YIL KURALI

Bir evin ne kadar kârlı bir yatırım olduğunu anlamanın tek yolu amortisman (geri dönüş) süresini hesaplamaktır. Evin satın alma bedelini, aylık kira getirisine böldüğünüzde çıkan ay sayısı size bu evin kendini kaç yılda ödeyeceğini gösterir.

Türkiye genelinde bu süre ortalama 18-21 yıl bandındadır. İstanbul Beşiktaş veya İzmir Karşıyaka gibi bölgelerde bu süre 30 yıla kadar çıkar. Yani aldığınız ev, ömrünüzün yarısı boyunca sadece kendini ödemeye çalışır. Ancak yapay zekanın "Güçlü Al" sinyali verdiği bölgelerde bu süre 12 ila 14 yıla kadar düşmektedir. Bu kısa amortisman sürelerini yakalamanın sırrı ise metrekare olarak küçük ama lokasyon olarak son derece stratejik noktalara (üniversite kapıları, OSB girişleri, büyük hastane çevreleri) odaklanmaktır.