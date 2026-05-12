Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Hemen her akşam sofrada! Talep yükseldi, fiyatlar yüzde 30 arttı!

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 10:43
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 10:43
Ramazan döneminde iç piyasayı dengelemek adına uygulanan ihracat kısıtlamalarına rağmen, beyaz et fiyatlarında arz-talep dengesizliği kaynaklı ani yükselişler gözlemleniyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte artan piknik talebi özellikle mangallık ürünlerin etiketlerine yansırken, maliyet baskılarıyla birleşen bu hareketlilik bazı kalemlerde beklentilerin üzerinde bir fiyat artışını beraberinde getirdi.

İşte mangal sezonu öncesi beyaz et piyasasını hareketlendiren o kritik veriler ve fiyatlardaki ani yükselişin cebe yansımaları... 

Ekonomim’e konuşan sektör temsilcileri, yem maliyetleri, enerji giderleri, lojistik ve işçilik kalemlerindeki artışın yanı sıra mevsimsel talep yoğunluğunun da fiyatları tetiklediğini belirtiyor.

Ulusal zincir marketlerde Şubat ayında 160 TL olan tavuk pirzolanın fiyatı yüzde 24,3 artarak Nisan sonunda 199 TL’ye çıktı. Aynı dönemde, ızgaralık kanat 200 TL’den 299 TL’ye yükselerek yüzde 49.5, baget 119 TL’den 145 TL’ye yükselerek yüzde 21.8, bütün tavuk ise 95 TL’den 125 TL’ye çıkarak yüzde 31.6 arttı.

Kasap işletmecisi Samed Burultay, bütün tavukta artışın daha sınırlı kaldığını; parçalı ürünlerde fiyatların hızla yükseldiğini söyledi.

Özellikle kanat fiyatındaki sert artış, beyaz ette fiyat dengesinin bozulduğunu ve ürün grupları arasında makasın açıldığını vurgulayan Burultay şöyle devam etti:

“Ramazan öncesinde beyaz et fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 oranında zam geldi. Ramazan ayı boyunca fiyatlar sabit tutuldu. Havaların ısınmasıyla birlikte sezonluk ürünlerde yeniden fiyat hareketliliği başladı. Şubat–Nisan döneminde beyaz et ürünlerinde üretici fiyatlarında yüzde 30’a yakın artış oldu.”

FİYATLAR RAFA NE ZAMAN YANSIYACAK?

“Toptan alımlarda kanadın kilosu yüzde 14,3 artarak 210 liradan 240 liraya, pirzolanın kilosu ise yüzde 33,3 artarak 150 liradan 200 liraya yükseldi” diyen Burultay, diğer ürün gruplarında ise şimdilik fiyatların değişmediğini aktardı.
 

TAVUK KANADI 330 LİRAYI GÖRDÜ 

Toptan tarafta yaşanan fiyat artışının kısa süre içinde perakende raf fiyatlarına da yansıyacağını vurgulayan Burultay, perakendede 290 lira seviyesinde olan tavuk kanadının kilosunun 330 liraya, 200 lira civarında olan pirzolanın da 240 lira bandına çıktığını söyledi.

