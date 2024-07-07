Hemen şifrenizi değiştirin! Yaklaşık 10 milyar şifre bir hacker forumunda deşifre oldu

07 Temmuz 2024 16:29 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 16:28

Yaklaşık on milyar benzersiz parolanın bulunduğu en büyük parola derlemesi popüler bir bilgisayar korsanlığı forumunda sızdırıldı.

Cybernews araştırmacıları, 9.948.575.739 adet şifrenin bir hacker forumunda yayınlandığını açıkladı.

Araştırmacılar, 9.948.575.739 benzersiz düz metin parolasıyla en büyük parola derlemesini keşfetti. Uzmanlar şifre değişikliği uyarısı yaptı.

10 MİLYAR ŞİFRE SIZDIRILDI

Verilerin bulunduğu rockyou2024.txt adlı dosya, 4 Temmuz'da forum kullanıcısı ObamaCare tarafından gönderildi.

Kullanıcının 2024 yılı Mayıs ayı sonlarında kayıt yaptırdığı belirtilirken, daha önce Simmons & Simmons hukuk firmasından bir çalışan veritabanını, AskGamblers adlı çevrimiçi kumarhaneden bir müşteri adayını ve Burlington County'deki Rowan College için öğrenci başvurularını paylaştığı ifade edildi.

Ekip, RockYou2024 sızıntısında yer alan şifreleri, Cybernews'in Sızdırılmış Şifre Denetleyicisi'nden alınan verilerle çapraz kontrol etti ve bu şifrelerin eski ve yeni veri ihlallerinden meydana geldiğini ortaya çıkardı.

RockYou2024 sızıntısında, dünyanın dört bir yanındaki bireyler tarafından kullanılan gerçek dünya parolaları bulunuyor.

Tehdit aktörleri için birçok parolanın kimlik bilgisi doldurma saldırıları riskini önemli ölçüde arttı.

Bu yılın başlarında Cybernews, 26 milyar kaydı kapsayan, 12 terabaytlık bir veriyi içeren Tüm İhlallerin Annesi'ni (MOAB) dosyasını da keşfetmişti.

UZMANLAR ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ UYARISI YAPTI

Kimlik bilgisi doldurma saldırıları kullanıcılar ve işletmeler için ciddi zararlara yol açabilir.

Hackerlar veri kümesinde yer alan parolaları kullanan kişiler tarafından kullanılan çeşitli çevrimiçi hesaplara yetkisiz erişim elde edebilir.

ROCKYOU2024'TEN NASIL KORUNULUR?

Tam 9.948.575.739 adet şifre hacker forumunda yayınlandı:

Siber güvenlik alanında çalışan Cybernews araştırmacıları, şifrelerin sızdırılmasından ardından tüm kullanıcıları olası risklere karşı şu adımları uygulamaya davet etti.

Şifrelerinizi sıfırlayın. Yeni bir parola belirleyin.

Güçlü, benzersiz şifreler seçin. Bir şifreyi birçok platformda kullanmayın.

Çok faktörlü kimlik doğrulamayı aktif hale getirin.