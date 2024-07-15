Hepsiburada Premium, 2. yılını indirimlerle kutlayacak

15 Temmuz 2024 16:26 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 16:29

Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium, ikinci yılını doldururken kullanıcılarına sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor. Bu süre zarfında Premium’lulara toplamda 9,9 milyar TL'lik fayda sağlayan program, kullanıcılarının alışveriş deneyimini daha ayrıcalıklı, kazançlı ve keyifli hale getirmeye devam ediyor.

Hepsiburada Premium’un ikinci yaşına özel Büyük Premium İndirimleri, 16-22 Temmuz arasında gerçekleşecek.

HEPSİBURADA PREMİUM'LULAR BİRBİRİNDEN CAZİP AVANTAJLAR KAZANDI

Hepsiburada Premium üyeleri, iki yıl içinde üyelere yapılan özel kampanya ve indirimlerle 6 milyar TL fayda elde ederken, alışverişleriyle toplamda 649 milyon TL Hepsipara kazandı. 38 milyon siparişte ücretsiz kargodan yararlanan Premium’lulara bu avantajla da 1,3 milyar TL'lik bir tasarruf sağlandı.

Hepsiburada Premium'un sunduğu hediye BluTV üyeliğiyle kullanıcılar 2 yılda toplamda 100 milyon saat BluTV içeriklerini izledi.

İki yıl içinde Premium üyeleri, Petrol Ofisi’nden 113,9 milyon puan kazandı. Bu puanlar, akaryakıt alımlarında indirim ve avantajlar sağladı.

Premium üyeleri üyelikleri boyunca ücretsiz randevulu teslimat hizmetinden yararlandı. Bu hizmet, kullanıcıların siparişlerini istedikleri zaman aralığında teslim alabilmelerini sağlayarak büyük bir kolaylık sundu.

HEPSİBURADA PREMİUM RAKİPLERE GÖRE 3 KAT FAZLA KAZANDIRIYOR

Hepsiburada Premium, ayda ortalama 4 online sipariş veren kullanıcılarına ayda 835 TL, yılda 10.020 TL kazandırıyor. Premiumlular, 4 kargo hizmetinden 180 TL değerinde tasarruf sağlarken, kapında iade ve randevulu teslimat hizmeti için de 50 TL'lik bir indirim elde ediyor. 100 TL değerinde geri kazanma fırsatından faydalanan üyeler, 179,90 TL değerinde hediye BluTV üyeliğine sahip oluyor. Birer kez Burger King indirimi, kahve indirimi, %35 indirimli araç kiralama, %50 indirimli mobilya montajı, öncelikli çağrı merkezi kullanımı ve Premium özel kampanyalarından 2 kez deterjan satın alan üyeler toplamda 835 TL kazanç elde etmiş oluyor. Kullanıcılarına sunduğu bu kapsamlı avantajlarla alışveriş deneyimini daha ekonomik ve keyifli hale getiren Hepsiburada Premium, üyelerine her geçen gün daha fazla değer katmaya devam ediyor.

"ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİ DAHA AYRICALIKLI VE KEYİFLİ HALE GETİRİYORUZ"

Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda basınla bir araya gelen Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli, Hepsiburada Premium’un ikinci yılında ulaştığı başarıdan çok memnun olduklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Hepsiburada Premium, Türkiye’de geliştirilen ilk e-ticaret üyelik bazlı sadakat programı, bu programla Premium’lulara iki yılda 9,9 milyar TL’lik fayda sağlayarak, müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini bir üst seviyeye taşıma hedefimizi gerçekleştirdik. İki yıl gibi kısa bir sürede 2,6 milyon kullanıcıya ulaşmak, Premium’un sağladığı faydanın müşterilerimiz nezdinde de kabul gördüğünün önemli bir göstergesi. Üyelerimizin alışveriş deneyimini daha ayrıcalıklı ve keyifli hale getirmek için sunduğumuz avantajlar ve özel indirimler onların günlük yaşamlarına değer katıyor.”

"KULLANICILARIMIZIN BÜTÇESİNE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADIK"

Ücretsiz kargo hizmetinden hediye BluTV üyeliğine, akaryakıt puanlarından randevulu teslimat hizmetine kadar, Hepsiburada’nın geniş bir yelpazede sunduğu ayrıcalıkların, kullanıcı memnuniyeti ve sadakatini artırmada önemli rol oynadığını ifade eden Dereli, “Özellikle, yüz milyonlarca Hepsipara kazandırarak alışverişlerde ek indirimler sağlamak, kullanıcılarımızın bütçelerine doğrudan katkı sağladı. Hepsiburada olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve onlara her alışverişte daha fazla değer katmak için durmaksızın çalışıyoruz.” dedi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN KATEGORİLER VE ÜRÜNLER

• Hepsiburada Premium üyeleri, en fazla süpermarket, züccaciye, sağlık-güzellik, ev tekstili ve kırtasiye kategorilerinden alışveriş yaptı.

• Süpermarket kategorisinde en çok satılan ürünler sırasıyla yüzey temizleme mendili, fındık kreması, soda ve tuvalet kağıdı oldu.

• İki yıl içinde 147 ton, yani 1,4 milyon adet soda tüketen Premium üyeleri, 681 ton fındık kreması, 1 milyon yüzey temizleme mendili satın aldı. Dünyayı 8 kez dolaşacak uzunlukta, 36 milyon adet tuvalet kağıdı sipariş edildi.

• Züccaciye kategorisinde en fazla döküm tava seti, sağlık-güzellik kategorisinde saç bakım toniği ve bitkisel bakım kompleksi tercih edilirken, ev tekstili kategorisinde otel yastığı satın alındı.