Hepsiburada satıldı! Devri onayladı: İşte yeni sahibi

19 Kasım 2024 15:17 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 15:18

Rekabet Kurumu Hepsiburada'nın satışına onay verdi. Buna göre, Hepsiburada'nın Kazak Kaspi.kz'ye devri onaylandı. Toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD doları olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldı.

Hepsiburada​'nın satışına onay çıktı. Rekabet Kurumu 2000 yılında Hanzade Doğan tarafından kurulan Hepsiburada 'nın Kazak Kaspi.kz'ye devrini onayladı.

HEPSİBURADA'NIN YENİ SAHİBİ KAZAK KASPİ.KZ

Rekabet Kurulu​, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Hepsiburada) çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için anlaşma dün imzalandı.

Toplam hisse devri değerinin yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD doları olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

Pazaryerindeki 101 bin iş ortağı ile 12 milyon aktif müşteriye hizmet veren Hepsiburada, 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar ABD Doları tutarında toplam satış hacmi oluşturmuştu.

Kapanış koşullarına ve Türkiye’deki idari izinlerin alınmasına tabi olan hisse devir sözleşmesinin ise 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Çatısı altında birçok yan kuruluş da bulunduran Hepsiburada, HepsiJet, HepsiLojistik, Hepsipay, HepsiAd, HepsiGlobal, Hepsiburada Market, Hepsiburada Seyahat gibi marka ve hizmetleri de bulunduruyordu.

Kaspi.kz CEO'su ve Eş Kurucusu Mikheil Lomtadze, "Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, ülkelerimiz arasındaki yeni fırsatlardan faydalanacağına inanıyoruz" dedi.