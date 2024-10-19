Hepsiburada'danın çoğunluk hissesi satıldı: Piyasa değerinin 2,5 katına denk geldi! İşte yeni sahibi

19 Ekim 2024 10:36 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:43

Hepsiburada'danın çoğunluk hissesi 1,13 milyar dolarlık satış bedeliyle Kazakistan'ın teknoloji devi Kaspi'ye satıldı. Doğan ailesi üyeleri Kaspi ile anlaşmayı imzaladı. Satışta çıkan rakamın piyasa değerinin 2,5 katına denk geldiği belirtildi.

Türkiye​'nin e-ticaret​ devi Hepsiburada​ satıldı. Çoğunluk hissesi 1,13 milyar dolar ile Kazakistan​'ın teknoloji devi Kaspi'ye satıldı. Kaspi, 1,13 milyar dolarla Hepsiburada'nın yeni sahibi oldu. Hespiburada'nın 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar dolar satış hacmi bulunuyordu.

HESPİBURADA'NIN YENİ SAHİBİ KASPİ OLDU

Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerini Kaspi alacak. Çoğunluk hissesi 1,13 milyar dolarlık satış bedeliyle Kazakistan'ın teknoloji devi Kaspi'nin oldu. Kaspi'nin ödemeyi iki taksitte yapacağı öğrenildi. İlk taksidi 600 milyon dolar oldu.

İKİ TARAF KARŞILIKLI İMZALARI ATTI

Doğan ailesi üyelerinin Kaspi ile anlaşmayı dün imzaladığı öğrenildi. Hepsiburada'nın piyasa değeri 707 milyon dolar seviyesindeydi. Satışta çıkan rakam piyasa değerinin 2,5 katına denk geldi.

Kurulduğu 2000 yılından bu yana 101 bin iş ortağı ve 12 milyon aktif müşteriye ulaşan Hespiburada'nın 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar dolar satış hacmi bulunuyordu.