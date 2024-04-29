Hepsipay, müşterilere ve perakendecilere güvenli alışveriş imkanı sunuyor

29 Nisan 2024 14:45 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:48

Aydın, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, Hepsipay'ın, ticaretin dijitalleşmesi için hayata geçirdiği hızlı ve güvenli ödeme süreçlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Hepsipay'ın ana vizyonunun ticaretin dijitalleşmesinde ödemeler aracılığıyla şirketlere ve bireylere destek sağlamak olduğunu belirten Aydın, Türkiye'de ticaretin dijitalleşmesini bu sayede artırabilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Bu hedefler doğrultusunda birkaç alanda çalışma yürüttüklerinden bahseden Aydın, hem online hem de fizikselde müşterilerin ödeme yapmasını kolaylaştırmak adına Hepsipay'ın sağladığı kolaylıklara değindi.

Hepsiburada alışverişlerinde son iki senedir müşterilerin kullanımına sunulan Hepsipay ve Hepsipay Cüzdan'ı tüm perakendecilere açtıklarını dile getiren Aydın, "Bu sayede de müşterilerin sadece Hepsiburada üzerinde değil, gittikleri birçok online alışveriş sitesinde artık Hepsipay cüzdanlarını kullanarak Hepsiburada'da alışveriş yaparmışçasına tüm kartlarıyla, tüm bilgileriyle, cüzdan bakiyeleriyle alışveriş yapabilmelerini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, kısa süre içinde bunu fiziksel alışverişlerde de mümkün hale getireceklerine işaret ederek, "Hepsipay üzerinden istedikleri tüm kredi kartlarıyla alışverişlerini karekod üzerinden tamamen dijital olarak yapabilir hale geliyorlar. Bu sayede de bireylerin alışveriş süreçlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

"MÜŞTERİ KAZANIMINI EKONOMİK HALE GETİRİYORUZ"

E-ticaret'in sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok hızlı büyüdüğünü anlatan Aydın, Türkiye'de artık perakendenin yüzde 20'den fazlasının e-ticarette gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Hızlı ivmelenmeyle şirketlerin e-ticarete yönelimlerinin arttığını da söyleyen Aydın, şirketler açısından e-ticarette müşteri kazanımının çok zor ve maliyetli olduğunu belirtti.

Hepsipay olarak e-ticarette işlerini büyütmek isteyen şirketlerin müşteri kazanımını kolaylaştırdıklarını vurgulayan Aydın, kendileriyle çalışan bir perakende şirketinin Hepsipay'in 15 milyon müşterisine ulaşabilme şansını kazandığını dile getirdi.

Aydın, ortak pazarlama programlarıyla 15 milyon müşterinin gidip iş ortakları üzerinden de alışveriş yapmalarını teşvik ettiklerini kaydetti.

Kullanıcıların online alışveriş sırasında ödeme aşamasında ek bilgiler girmek zorunda kaldıklarını anımsatan Aydın, şöyle konuştu:

"Hepsipay ile çalışan e-ticaret şirketleri müşterilerin ödeme aşamasına geldiğinde karşılaştıkları bu bariyerden kurtuluyorlar. 'Hepsipay İle Öde' seçeneği eğer o sitede varsa, müşteri 15 milyon Hepsipay müşterisinden birisi ise Hepsipay'daki bilgileriyle alışverişini saniyeler içinde yapabiliyor. Bu sayede hiçbir ek bilgi girmeden, kredi kartı bilgilerini tekrar paylaşmak zorunda kalmadan ödemesini yapabiliyor, kolaylıkla alışverişini tamamlayabiliyor. Online alışverişin en önemli sorunlarından olan ve yüzde 20 ile 40 oranındaki satış kaybına bu vesileyle engel oluyoruz ve satışa dönmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla Hepsipay olarak sunduğumuz hızlı ve güvenli ödeme yöntemi ile birincisi, çok pahalı olan müşteri kazanımını ekonomik hale getiriyoruz, ikincisi, kazanılan müşterilerin de satışa dönmesini kolaylaştırıyoruz. Bu sayede de firmaların toplam ticaretini artırıyoruz."

"BİZİMLE ÇALIŞAN E-TİCARET ŞİRKETLERİ, UÇTAN UÇA BİR ÖDEME SİSTEMİNE SAHİP OLUYORLAR"

Aydın, Hepsipay ile çalışan üye iş yerlerinin aynı zamanda Hepsipay'ın sadakat programına dahil olduklarını belirterek, beraber yaptıkları kampanyalarla müşterileri tekrar tekrar gelip oradan alışveriş yapabilir hale getirdiklerini anlattı.

Kredi kartlarının önemli bir ödeme aracı olduğunu ancak yeterli kalmadığını söyleyen Aydın, Hepsipay aracılığıyla tüm kredilendirme çözümlerini sağladıklarını ifade etti.

Aydın, "Bu sayede de bizimle çalışan e-ticaret şirketleri, uçtan uça bir ödeme sistemine sahip oluyorlar. Daha çok müşteri satışa dönecek şekilde, sık sık ve aynı zamanda vadelendirme çözümleriyle de daha yüksek sepet hacmine sahip olabiliyorlar." dedi.

"HEPSİPAY'DA KART SAKLAMAK FARKLI SİTELERDE KART BİLGİLERİNİ GİRMEKTEN ÇOK DAHA GÜVENLİ"

Aydın, Hepsipay'ın Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) denetiminde lisanslı bir ödeme kuruluşu olduğunu hatırlattı.

Ekstra güvenlik önlemleriyle müşteri ve kredi kartı bilgilerini sakladıklarının altını çizen Aydın, dijital cüzdanların şifreleme teknolojisiyle beraber güvenli bir şekilde kullanılmasını sağladıklarını söyledi.

Hepsipay üzerinden bu kartların farklı sitelerde kullanıldığında da bilgilerin güvenli bir şekilde kullanılabildiğine değinen Aydın, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bizde kart saklamak farklı yerlere gidip kart bilgilerini girmekten çok daha güvenli. Hepsipay Cüzdan'da saklamayıp aslında alışveriş yaparken sıfırdan kart bilginizi girmek istiyorsanız o zaman o bilgileri açık olarak giriyorsunuz ve daha fazla güvenlik riski oluşturuyorsunuz. Bizim üzerimizden ilerlediğinizde ise o bilgiler gizli olarak ilerliyor. Şifreleme teknolojisi ile ilerliyor. Dolayısıyla bilgilerinizin başka kişiler tarafından ele geçirilmesi çok daha zor."

"HEPSİPAY CÜZDAN ARACILIĞIYLA GEÇEN YIL 250 MİLYON LİRA CİVARINDA FAYDA SAĞLANDI"

Aydın, Hepsipay Cüzdan aracılığıyla kullanıcılara geçen yıl yaklaşık 250 milyon lira fayda sağlandığını belirterek, "Bu sene onun iki katı seviyesinde diye düşünebiliriz. Bunun sebebi de Hepsiburada Premium veya bizim Hepsipara kampanyaların sayısının artması, Hepsipay'ı kullanan müşteri sayısının artması ve bizim üzerimizden yapılan iş hacminin artması." ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA ÇOK ÖNEMLİ BİR İTİCİ GÜÇ"

Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen de zirvenin "Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Değiştirecek" başlıklı panelinde yaptığı konuşmada, tüketicilerin ödeme alışkanlıklarının ödeme sayfasından önce, peşin ya da taksitli seçeneğe karar vererek alışveriş sepetini onayladığını anlattı.

Kart dışı finansman oranlarını yüzde 1'lerden 10'lara kadar çıkarttıklarını aktaran Bayülgen, bu başarıyı ve potansiyeli diğer platformlara taşımaya başladıklarını söyledi.

Diğer platformlar için kendilerini ödeme seçeneğinden ziyade büyüme ortağı olarak gördüklerinin altını çizen Bayülgen, "Benim işim, o müşteri için doğru seçimi ve o satıcı için doğru kişiselleştirilmiş deneyime giden alışveriş deneyimini doğru anda, doğru müşteriye sunabilmek oldu. Şimdi o zaman ne oluyor? Aslında sizin zaten hali hazırda başlangıç noktasında kendi işinizi yeniden yapma ve veriye dönük rekabet avantajı oluşturma gündeminiz varsa o zaman yapay zeka sizin için çok önemli bir alet. Dolayısıyla yapay zekanın bu dönüştürücü gücünden faydalanmak lazım." değerlendirmesini yaptı.

Bayülgen, 2022 Ocak'tan itibaren müşterilerine sundukları dijital senet uygulaması "Hepsiburada Limiti"nden yaklaşık 7 milyondan fazla kişinin faydalandığını belirterek, "Bütün değer zincirini modelleyebilmek, öngörebilmek için yapay zeka çok önemli bir itici güç ve bundan ileriki dönemde daha da faydalanmak için bunun altyapılarını kuruyoruz, insan kaynağına aynı zamanda yatırım yapıyoruz." dedi.