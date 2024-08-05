Her ay emekli maaşı ile veriliyordu! O tutar yükseldi

05 Ağustos 2024 15:31 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:32

En düşük emekli maaşının yükselmesi ile ek ödeme de arttı. Tüm emekliler maaş artışlarının yanında bir de ek ödemeyi maaşlarında görecek. Emekli maaşın 12.500 TL'ye çıkartılmasından sonra oluşan farklar 7 Ağustos'ta yatırılacak. Tüm emeklilere yer ay maaşlarına göre yüzde 4 ve yüzde 5 oranında vergi iadesi kapsamında ek ödeme yapılıyor.

EK ÖDEMELERDE TABAN TUTARI YUKARI ÇIKTI

Yapılan son düzenleme ile ocak ayına kadar en düşük aylık 12.500 TL olacak.

Emeklilere Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73 oranındaki enflasyon artışı ve memur emeklilerine yapılan yüzde 19,31 oranındaki toplu sözleşme artışları ek ödeme sınırlarını yükseltti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, tüm emeklilere yer ay maaşlarına göre yüzde 4 ve yüzde 5 oranında ek ödeme tutarı arttı.

MAAŞLAR ARTTIKÇA EK ÖDEME DE ARTIYOR

Genel olarak yüzde 4 olarak uygulanan ek ödeme belli bir sınırın altındaki aylıklara yüzde 5 olarak uygulanıyor.

Temmuz ayı ile birlikte 12.500 TL olan aylıklarda ek ödeme miktarı ve seyyanen destek yükseldi.

Örneğin; kök aylığı 9 bin 500 lira seviyesinde olan bir SSK ya da Bağ-Kur emeklisi, 380 lira (9.500 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 120 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira alıyordu

Bu emeklinin yeni kök aylığı yüzde 24,73 çıkan enflasyon zammı ile 11 bin 849 lira 35 kuruşa çıktı.

Ek ödemesinin tutarı yeni kök aylığı üzerinden hesaplandığı için 473,97 lira oldu.

Böylece emeklinin yeni geliri 12 bin 323 lira 32 kuruş olacak. Hesabına ise 12.500 TL geçecek.