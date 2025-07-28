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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Her çocuk için 500 dolar destek! Nüfus uygulaması bugün başlayacak

Çin, giderek yaşlanan nüfusu ve gerileyen doğum oranlarıyla baş etmek için yeni bir destek ödemesi kararı aldı. Yeni destek paketine göre üç yaşına gelene kadar her çocuğa yılda 3600 yuan (500 dolar) ödeme yapılacak.

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Her çocuk için 500 dolar destek! Nüfus uygulaması bugün başlayacak
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 14:44

Devlet haber ajansı Xinhua'ya göre , çocuk bakım sübvansiyonları için bir plan yayınladı ve üç yaşına gelene kadar her çocuğa yılda 3600 yuan (500 dolar) verecek.

Her çocuk için 500 dolar destek! Nüfus uygulaması bugün başlayacak

Sübvansiyonlar bu yıldan itibaren verilmeye başlanacak ve 2025 yılından önce doğan üç yaşın altındaki çocuklar da bazı sübvansiyonlardan yararlanabilecek.

Her çocuk için 500 dolar destek! Nüfus uygulaması bugün başlayacak

EKONOMİK YARDIMIN KAPSAMI NE?

Her çocuk için yılda 3.600 yuan (yaklaşık 500 ABD doları) çocuk bakım desteği sağlanacak. Bu sübvansiyon, çocuk üç yaşına gelene kadar verilecek.

Her çocuk için 500 dolar destek! Nüfus uygulaması bugün başlayacak

Uygulama bu yıldan itibaren başlayacak. Ayrıca, 2025 yılından önce doğmuş olan ve hala üç yaşından küçük olan çocuklar da kapsam dahilinde olacak.

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ETİKETLER
#çin
# Ekonomi
#Çocuk Bakımı
#Sübvansiyon
#Ekonomi Politikası
#Ekonomi
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