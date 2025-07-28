Her çocuk için 500 dolar destek! Nüfus uygulaması bugün başlayacak

Devlet haber ajansı Xinhua'ya göre Çin, çocuk bakım sübvansiyonları için bir plan yayınladı ve üç yaşına gelene kadar her çocuğa yılda 3600 yuan (500 dolar) verecek.

Sübvansiyonlar bu yıldan itibaren verilmeye başlanacak ve 2025 yılından önce doğan üç yaşın altındaki çocuklar da bazı sübvansiyonlardan yararlanabilecek.

EKONOMİK YARDIMIN KAPSAMI NE?

Her çocuk için yılda 3.600 yuan (yaklaşık 500 ABD doları) çocuk bakım desteği sağlanacak. Bu sübvansiyon, çocuk üç yaşına gelene kadar verilecek.

Uygulama bu yıldan itibaren başlayacak. Ayrıca, 2025 yılından önce doğmuş olan ve hala üç yaşından küçük olan çocuklar da kapsam dahilinde olacak.