Herkes altın ve gümüşten bahsederken dev maden dengeleri değiştiriyor: Tüm dünya peşinde olacak

Ocak 28, 2026 20:24
1
Altın ve gümüş

Dünyada altın ve gümüşten daha değerli madenler ortaya çıkıyor. Bu madenlerin yenilenebilir enerji ve elektrik kaynaklarında çok önemli olduğu vurgulanıyor. Yatırımcılar altın ve gümüş derken piyasada değer gören maden arz-talep dengelerini değiştirebilir. İşte detaylar...

2
Küresel piyasa

Küresel piyasalarda altın ile gümüşten daha değerli madenler günümüzde değer kazanıyor. Modern dünya artık dijital alanda dönüşümünü sürdürüyor. Dokunmatik ekranlarla sonuçlar beliriyor ve her şey anında gerçekleşiyor.

3
Elektrik

Elektrik şebekeleri genişliyor, şehirler altyapılarını geliştiriyor ve temiz enerji projeleri hızla yayılıyor. Ancak uzmanlara göre elektriğin güvenli, verimli ve kesintisiz bir şekilde tekrar taşınabilmesi mümkün olmadığı sürece bunlar hiçbiri işe yaramayacak.

4
Bakır madeni

Madenler yeterince üretim yaptı, endüstriler önceden planlama yaptı bu sayede yeni teknolojiler ortaya çıktı. 

5
bakır

Madencilikte yeni projelerin onaylanması yıllar alırken cevher kalitesinin düştüğü de belirtiliyor. Ecoportal'da yer alan detaylarda uzmanlar bunun geçici bir sorun olmadığı konusunda uyarıyor.

6
Bakır

BAKIR, ALTIN VE GÜMÜŞTEN DAHA DEĞERLİ HALE GELİYOR

Enerji iletimi, yenilenebilir enerji ve büyük altyapı projeleri aynı malzeme için rekabet ediyor. Altın ve gümüşten değerli bakır madeni bu noktada devreye giriyor. Yapay zekânın, devasa bilgi işlem sistemlerinin ve sonsuz veri merkezlerinin patlaması talebi aşırı derecede artırdı.

7
Kennecott Madeni

Salt Lake City yakınlarında, dünyanın en büyük açık ocak bakır madenlerinden biri olan Kennecott Madeni yer alıyor. 100 yılı aşkın süredir faaliyette olan maden, bugüne kadar 19 milyon tondan fazla bakır üretti.

8
Enerji

Yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrik için 10 yıl içinde bakır en ihtiyaç duyulan malzeme olarak öne çıkacak.

9
bakır

Eğer arz talebi karşılayamazsa bakır küresel ilerlemenin önündeki en büyük engellerden biri haline gelebilir.

