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 | Yusuf Özgür Bülbül

Herkes merakla bekliyordu! İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu

Türkiye'nin en önemli incir üretim merkezlerinden Aydın'da heyecan dorukta. Kutsal meyve olarak bilinen ve dünyaca ünlü sarılop ile Bursa siyahı incirleri için kesim ve ihracat takvimi netleşti...

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Herkes merakla bekliyordu! İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 18:14

'ın meşhur sarılop inciri 17 Temmuz'da edilecek ve 18 Temmuz'da ihraç yolculuğuna çıkacak. Kraliyet sofralarını süsleyen Bursa siyahı inciri ise 21 Temmuz'da kesilip, 22 Temmuz'da dünya pazarlarına sunulacak.

SARILOP İNCİR 17 TEMMUZ’DA HASAT EDİLEBİLECEK

Türkiye’nin en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da sezon hareketliliği devam ederken, incirde hasat ve tarihleri de belli oldu. Tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak tanımlanan, düşük kalorisiyle diyetlerde tavsiye edilen taze incirde hasat zamanı başladı. Aydın’da yetişen sarılop türü taze ve İngiliz Kraliyet Ailesinin sofralarını süsleyen Bursa Siyahı olarak tanımlanan siyah incir için ilk kesim ve ihraç tarihleri belli oldu. Alınan karara göre sarılop incir 17 Temmuz’da hasat edilebilecek, 18 Temmuz’da ise ihracatına izin verilecek. Siyah incirde de kesim tarihi 21 Temmuz, ihraç tarihi ise 22 Temmuz olarak belirlendi.

Herkes merakla bekliyordu! İncirde hasat ve ihracat tarihi belli oldu



Aydın İl ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Bölgemizde üretimi yapılan Siyah ve Sarılop çeşidi taze incirin Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Aydın ili ve ilçelerindeki emsal teşkil edecek bahçelerde yaptıkları incelemeler sonucunda genel özellikler, sınıf özellikleri ve olgunluk yönünden komisyon üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucuna göre bölgemizde yetişen sarılop çeşidi taze incirin dış kabuk rengi ve şeklinin, meyve içi etinin yeterli yeme olgunluğuna eriştiği tespit edildiğinden 17 Temmuz 2025 tarihinde kesimine ve 18 Temmuz 2025 tarihinde ihracatına, siyah taze incir çeşidi dış kabuk rengi ve şeklinin, meyve iç etinin yeterli yeme olgunluğuna eriştiği tespit edildiğinden 21 Temmuz 2025 tarihinde kesimine ve 22 Temmuz 2025 tarihinde de ihracatına izin verilmesi, komisyon tarafından uygun bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

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#aydın
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#incir
#Sarılop
#Siyah Inci
#Ekonomi
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