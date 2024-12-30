Herkesin alıp merak ettiği kokina çiçeğinin fiyatı belli oldu!

30 Aralık 2024 23:10 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 23:37

Kokina çiçeği yurt genelinde son günlerde ilgi gördü. Gülün başkenti Isparta'da yoğun ilgi gören çiçek yılbaşı süslemelerinin vazgeçilmezi oldu. Kokinanın çiçekçilerdeki fiyatı da belli oldu…

Kokina çiçeği, özellikle yılbaşı döneminde evleri süsleyen, kırmızı ve yeşil renklerin uyumuyla dikkat çeken bir bitki. Halk arasında "yılbaşı çiçeği" olarak da biliniyor. Isparta'da yoğun ilgi gören kokina çiçeği, hem dekoratif güzelliği hem de sembolik anlamıyla dikkat çekiyor. Yeşil yaprakları ve kırmızı meyveleriyle estetik bir görünüm sunan kokina, çiçekçilerde 300-350 TL arasında alıcı buluyor.

Yaklaşık 40 yıldır çiçekçilikle uğraştıklarını ifade eden Onur Alican Örek, kokina çiçeğinin yılbaşı dönemindeki yoğun talebine dikkat çekti. Örek, “Kokina, yılbaşı süslemelerinin vazgeçilmezi oldu. Kokina aslında farklı bitkilerin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor ve büyük bir el emeği gerektiriyor. Bu nedenle altılı demetleri 300-350 TL arasında satılıyor” dedi.

40-45 YAŞ ARASI KADINLARIN BİRİNCİ TERCİHİ OLDU

Kokina çiçeğinin kasım ayının sonunda hasat edildiğini ve Aralık 25'e kadar satışta olduğunu belirten Örek, “1 Ocak'tan sonra kokina bulmak neredeyse imkânsız hale geliyor. Bu yüzden müşterilerimize evlerinde kokina bulundurmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Genç nesil bu çiçeği pek tanımıyor, ancak yaş ilerledikçe ilgi artıyor. En çok 40-45 yaş arası kadınlar tarafından tercih ediliyor. Beş yıldır kokina satıyorum, ama bu yıl talep inanılmaz arttı. Ispartalılar bu çiçeği çok seviyor” şeklinde konuştu.

Aslında kokina çiçeği tek bir bitki değil, iki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir kompozisyon olarak dikkat çekiyor. Ruscus aculeatus ve Smilax excelsa.

Bu iki bitki, estetik bir görünüm elde etmek için bir araya getiriliyor. Kırmızı meyveler, yeşil yaprakların arasına yerleştirilerek yılbaşı çiçeğinin karakteristik görünümü ortaya çıkıyor.