Herkesin dolabında bulunuyordu! Bakanlık harekete geçti hepsi toplatılıyor

02 Ekim 2024 13:37 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:42

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kısıtlama kararlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Önceki yıllarda kullanıcıyı aldatmaya yönelik soslu ürünlerin satışına dair Bakanlık tarafından yeni düzenlemeler hayata geçirilmişti. Bakanlık şimdi ise bu uygulamanın kapsamını genişleterek zincir marketlerde satılan pek çok peynir ürününü de yasak kapsamına dahil etti. Artık marketlerde satılan bazı peynir ürünlerinde belirli ifadeler ve görseller yer alamayacak.

Enflasyonla birlikte gıda fiyatlarındaki artış gündemdeki yerini korumaya devam ederken fiyat artışını maskelemek isteyen bazı firmaların ürün kalitesini düşürme yoluna gittiği de görülüyor. Bu da ağırlıklı olarak ürünlerin içeriğinde yer alan besin değerlerinin gizlenmesi veya ambalajların üstüne aldatmaya yönelik ifadeler yazılması şeklinde yapılıyor. Bu konuyla alakalı olarak önceki yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçmiş ve bir dizi yeni düzenlemeyi hayata geçirmişti.

KAPSAM GENİŞLETİLİYOR

Başlangıçta bakanlık meyve ve sebzelerin ismiyle satışa sunulan sosların satışına kısıtlama getirmişti. Son yıllarda peynir ürünlerinde artan aldatmaya yönelik ibarelerin ardından da kısıtlamaların kapsamını genişletme kararı aldı.

TULUM, ÖRGÜ, ÇEÇİL...

Gelen bilgilere göre, özellikle kaşar peynirine göre daha az sütle üretilen tost peynirleri, yanıltıcı ambalajları nedeniyle sıklıkla "kaşar peyniri" olarak algılanarak satın alınıyor. Bu tür yanlış anlamaların önüne geçmek amacıyla, bakanlık, eritme peynirleri üzerinde "tulum", "örgü", "çeçil", "dil", "tel", "kaşar" ve "tost peyniri" gibi ifadelerin kullanılmasına yönelik kısıtlamalar getiriyor.

YANILTICI UYGULAMALAR DA YASAKLANACAK

Ayrıca, piyasada bulunan birçok peynir ürününde, keçi, inek ve koyun sütlerinin karışımı kullanılmasına rağmen, firmaların ambalajlarda hayvan görsellerine yer vererek tüketicileri yanıltma yoluna gittiği tespit edildi. Yeni düzenleme ile bu tür yanıltıcı uygulamalar da yasaklanacak.