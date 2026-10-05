Herkesin emekli maaşı değişecek: Murat Bal tek tek hesapladı

Bal, zaman içerisinde en düşük emekli maaşı alanların sayısının artmasının olumlu bir tablo olmadığını belirterek, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğine de dikkat çekti.



"9 bin prim günüyle emekli olan Bağ-Kur'lu esnafım 23 bin 500 lira alıyor. Diğer tarafta 3 bin 600 günde emekli olan vatandaş da aynı maaşı alıyor. Yani bir adaletsizlik de var bunun kendi içinde" ifadelerini kullandı.

Sigorta Türü / Statü Prim Gün Sayısı Emekli Maaşı Bağ-Kur (Esnaf) 9.000 gün 23.500 TL Diğer Emekli Vatandaş 3.600 gün 23.500 TL



