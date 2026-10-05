Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Herkesin emekli maaşı değişecek: Murat Bal tek tek hesapladı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 16:35
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
1
emekli maaşı en düşük emekli maaşı

Enflasyonda eylül verisinin açıklanmasıyla emeklilerin 2027 yılı ocak zammı için ilk 3 aylık tablo netleşti. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şu an için yaklaşık yüzde 5,6'lık zammı garantilediğini belirtirken, yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi halinde bu oranın yaklaşık yüzde 11'e çıkabileceğini söyledi. Bal, en düşük emekli maaşı hakkında da çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

2
emeklilerin 2027 yılı ocak ayında alacağı zam

EMEKLİLERİN 2027 YILI OCAK AYINDA ALACAĞI ZAM

Enflasyonda eylül ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin 2027 yılı ocak ayında alacağı zam için ilk üç aylık veri de kesinleşti. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam, en düşük emekli maaşının geleceği ve seyyanen zam ihtimaline ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
 

3
ikinci yarı yılın ilk üç aylık enflasyon verisi

Murat Bal, katıldığı bir yayında yaptığı değerlendirmede, ikinci yarı yılın ilk üç aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 5,6'lık zammı şimdiden garantilediğini söyledi.
 

4
açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından yıl sonunda kesin zam oranı

Önümüzdeki üç aylık dönemde açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından yıl sonunda kesin zam oranının belli olacağını belirten Bal, yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 28-30 bandında olduğunu ifade etti.
 

5
yıllık enflasyon beklentisi

Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon beklentisinin de yüzde 29,6 seviyelerine geldiğine dikkat çeken Bal, enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yaklaşık yüzde 11 oranında artış olabileceğini söyledi.
 

6
Memur emeklilerinin zammı farklı hesaplanıyor

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI FARKLI HESAPLANIYOR

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise hesaplama yönteminin farklı olduğunu belirten Bal, toplu sözleşme kapsamında yüzde 7'lik bir artış bulunduğunu ifade etti.
 

7
enflasyon

Bal, enflasyonun bu oranın üzerinde gerçekleşmesi halinde aradaki farkın da alınacağını belirterek, "Orada da yüzde 8,5 civarında olabilir, 9'ları bulabilir şeklinde bir düşüncemiz var. Ama tabii önümüzdeki 3 aylık dönemin de netleşmesi gerekiyor" dedi.
 

8
En düşük emekli maaşı 26 bin liraya çıkabilir

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık 25 bin 900-26 bin lira seviyesine çıkabileceğini belirten Bal, burada kritik bir noktaya dikkat çekti.
 

9
en düşük emekli maaşı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI UYGULAMASI BİTECEK Mİ?

Bal, en düşük emekli maaşı uygulamasının devam edip etmeyeceğinin şu an için net olmadığını söyledi. En düşük emekli maaşının her dönemde Meclis'ten çıkarılan bir kanunla devam ettirildiğini hatırlatan Bal, yeni dönemde de bu konuda yeni bir yasal düzenleme gerekeceğini ifade etti.
 

10
En düşük emekli maaşının devam etmemesi

"En düşük emekli maaşının devam etmemesi durumunda ciddi manada maaşı düşecek vatandaşlarımız var. Hatta maaş zammı olmasına rağmen maaşı zamlanmayacak olanlar da var" diyen Bal, kök maaş uygulamasının önemine dikkat çekti.

11
23 bin 552 liranın altındaki maaşlar tamamlanıyor

23 BİN 552 LİRANIN ALTINDAKİ MAAŞLAR TAMAMLANIYOR

En düşük emekli maaşının mevcut durumda 23 bin 552 lira olduğunu belirten Bal, kök maaşı bu tutarın altında olan emeklilerin ödemelerinin Hazine tarafından tamamlandığını anlattı.
 

12
Hazine tarafından sübvanse ediliyor

Bal, "Sizin bağlanan maaşınız 18 bin olabilir. 17 bin olabilir, 20 bin olabilir, 21 bin olabilir. Bunun hiçbir önemi yok. Bütün bu 23 bin 500'ün altındaki maaşlar 23 bin 550'ye tamamlanıyor. Aradaki fark Hazine tarafından sübvanse ediliyor" ifadelerini kullandı.

 

13
En düşük emekli maaşı

En düşük emekli maaşı uygulamasının yeni dönemde kanunla devam ettirilmemesi halinde ise emeklilerin kendi kök maaşlarına geri dönebileceği uyarısında bulundu.
 

14
En düşük emekli maaşı için yeni kriter gelebilir

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ KRİTER GELEBİLİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ekim ve kasım aylarında en düşük emekli maaşıyla ilgili bir çalışma yapılacağını açıkladığını hatırlatan Bal, çalışmanın içeriğinin henüz netleşmediğini söyledi.
 

15
en düşük emekli maaşı

Bal, uygulamanın tamamen kaldırılması yerine yeni bir düzenleme yapılabileceğini belirterek, başka geliri bulunan emeklilere en düşük emekli maaşının ödenmemesi gibi bir kriterin de gündeme gelebileceğini ifade etti.
 

16
emeklilerde en düşük emekli maaşı

"Mesela orada bir kriter de getirilebilir. Başka geliri olan emeklilerde en düşük emekli maaşı artık ödenmeyecek denilebilir. Yani bu tür bir düzenleme olabilir" diyen Bal, kriterin şu an için belli olmadığını vurguladı.
 

17
4 milyonun üzerinde emeklinin en düşük emekli maaşı

Yaklaşık 4 milyonun üzerinde emeklinin en düşük emekli maaşı aldığına dikkat çeken Bal, önümüzdeki dönemin bu vatandaşlar açısından kritik olduğunu söyledi.
 

18
Sert ve radikal bir uygulama beklemiyorum

SERT VE RADİKAL BİR UYGULAMA BEKLEMİYORUM

Kendisinin en düşük emekli maaşı konusunda beklentisini de paylaşan Bal, bu dönemde sert ve radikal bir uygulama yapılacağını düşünmediğini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli bulunduğunu, 4 milyonun üzerinde kişinin ise en düşük emekli maaşı aldığını belirten Bal, uygulamanın ilk başladığında yaklaşık 700 bin kişiyi kapsadığını hatırlattı.
 

19
en düşük emekli maaşı

Bal, zaman içerisinde en düşük emekli maaşı alanların sayısının artmasının olumlu bir tablo olmadığını belirterek, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğine de dikkat çekti.
 

"9 bin prim günüyle emekli olan Bağ-Kur'lu esnafım 23 bin 500 lira alıyor. Diğer tarafta 3 bin 600 günde emekli olan vatandaş da aynı maaşı alıyor. Yani bir adaletsizlik de var bunun kendi içinde" ifadelerini kullandı.

Sigorta Türü / StatüPrim Gün SayısıEmekli Maaşı
Bağ-Kur (Esnaf)9.000 gün23.500 TL
Diğer Emekli Vatandaş3.600 gün23.500 TL


 

20
en düşük emekli

Yapılacak düzenlemenin önemine dikkat çeken Bal, iyileştirme yönünde bir adım atılabileceğini veya çalışmanın askıya alınabileceğini düşündüğünü söyledi.
 

21
Seyyanen zam gelecek mi?

SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Emeklilerin merak ettiği bir diğer konu olan seyyanen zam konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bal, seçim yıllarına dikkat çekti.

 

22
Seyyanen zam

Seyyanen zam konusunda geçmiş dönemleri hatırlatan Bal, memurlara son seyyanen zammın 2023 yılında yapıldığını ve o yıl seçim bulunduğunu söyledi.
 

23
refah payı uygulaması

Emeklilere de aynı dönemde refah payı uygulaması yapıldığını belirten Bal, 2027 yılı ocak ayında emekli ve memur maaşlarında kanunen yapılması gereken artışın üzerinde bir zam veya seyyanen artış yapılması halinde bunun 2027'nin bir seçim yılı olabileceğine işaret edebileceğini ifade etti.

 

24
emekliler

Bal, "Ben burada emeklilerimizin bunu takip etmesi gerektiğini söylüyorum. Özellikle seçim yıllarında bir seyyanen zam ve refah payı uygulaması yapılıyor" dedi.
 

25
Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Bal ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamalarının eş güdüm içerisinde ilerlediğini belirterek, en düşük emekli maaşı konusunda yapılacak çalışmanın içerisinde farklı bir düzenlemenin de yer alabileceğini söyledi.
 

26
emekli

"Bu konuda çalışma gerekli mi? Kesinlikle gerekli. Çünkü gerçek bir adaletsizlik var burada. Bunun özellikle altını çizelim" ifadelerini kullandı.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.