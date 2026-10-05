Herkesin emekli maaşı değişecek: Murat Bal tek tek hesapladı

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İstanbul
Enflasyonda eylül verisinin açıklanmasıyla emeklilerin 2027 yılı ocak zammı için ilk 3 aylık tablo netleşti. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şu an için yaklaşık yüzde 5,6'lık zammı garantilediğini belirtirken, yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi halinde bu oranın yaklaşık yüzde 11'e çıkabileceğini söyledi. Bal, en düşük emekli maaşı hakkında da çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Enflasyonda eylül ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin 2027 yılı ocak ayında alacağı zam için ilk üç aylık veri de kesinleşti. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam, en düşük emekli maaşının geleceği ve seyyanen zam ihtimaline ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Murat Bal, katıldığı bir yayında yaptığı değerlendirmede, ikinci yarı yılın ilk üç aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 5,6'lık zammı şimdiden garantilediğini söyledi.
Önümüzdeki üç aylık dönemde açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından yıl sonunda kesin zam oranının belli olacağını belirten Bal, yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 28-30 bandında olduğunu ifade etti.
Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon beklentisinin de yüzde 29,6 seviyelerine geldiğine dikkat çeken Bal, enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yaklaşık yüzde 11 oranında artış olabileceğini söyledi.
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında ise hesaplama yönteminin farklı olduğunu belirten Bal, toplu sözleşme kapsamında yüzde 7'lik bir artış bulunduğunu ifade etti.
Bal, enflasyonun bu oranın üzerinde gerçekleşmesi halinde aradaki farkın da alınacağını belirterek, "Orada da yüzde 8,5 civarında olabilir, 9'ları bulabilir şeklinde bir düşüncemiz var. Ama tabii önümüzdeki 3 aylık dönemin de netleşmesi gerekiyor" dedi.
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşının yaklaşık 25 bin 900-26 bin lira seviyesine çıkabileceğini belirten Bal, burada kritik bir noktaya dikkat çekti.
Bal, en düşük emekli maaşı uygulamasının devam edip etmeyeceğinin şu an için net olmadığını söyledi. En düşük emekli maaşının her dönemde Meclis'ten çıkarılan bir kanunla devam ettirildiğini hatırlatan Bal, yeni dönemde de bu konuda yeni bir yasal düzenleme gerekeceğini ifade etti.
"En düşük emekli maaşının devam etmemesi durumunda ciddi manada maaşı düşecek vatandaşlarımız var. Hatta maaş zammı olmasına rağmen maaşı zamlanmayacak olanlar da var" diyen Bal, kök maaş uygulamasının önemine dikkat çekti.
En düşük emekli maaşının mevcut durumda 23 bin 552 lira olduğunu belirten Bal, kök maaşı bu tutarın altında olan emeklilerin ödemelerinin Hazine tarafından tamamlandığını anlattı.
Bal, "Sizin bağlanan maaşınız 18 bin olabilir. 17 bin olabilir, 20 bin olabilir, 21 bin olabilir. Bunun hiçbir önemi yok. Bütün bu 23 bin 500'ün altındaki maaşlar 23 bin 550'ye tamamlanıyor. Aradaki fark Hazine tarafından sübvanse ediliyor" ifadelerini kullandı.
En düşük emekli maaşı uygulamasının yeni dönemde kanunla devam ettirilmemesi halinde ise emeklilerin kendi kök maaşlarına geri dönebileceği uyarısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın ekim ve kasım aylarında en düşük emekli maaşıyla ilgili bir çalışma yapılacağını açıkladığını hatırlatan Bal, çalışmanın içeriğinin henüz netleşmediğini söyledi.
Bal, uygulamanın tamamen kaldırılması yerine yeni bir düzenleme yapılabileceğini belirterek, başka geliri bulunan emeklilere en düşük emekli maaşının ödenmemesi gibi bir kriterin de gündeme gelebileceğini ifade etti.
"Mesela orada bir kriter de getirilebilir. Başka geliri olan emeklilerde en düşük emekli maaşı artık ödenmeyecek denilebilir. Yani bu tür bir düzenleme olabilir" diyen Bal, kriterin şu an için belli olmadığını vurguladı.
Yaklaşık 4 milyonun üzerinde emeklinin en düşük emekli maaşı aldığına dikkat çeken Bal, önümüzdeki dönemin bu vatandaşlar açısından kritik olduğunu söyledi.
Kendisinin en düşük emekli maaşı konusunda beklentisini de paylaşan Bal, bu dönemde sert ve radikal bir uygulama yapılacağını düşünmediğini söyledi.
Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli bulunduğunu, 4 milyonun üzerinde kişinin ise en düşük emekli maaşı aldığını belirten Bal, uygulamanın ilk başladığında yaklaşık 700 bin kişiyi kapsadığını hatırlattı.
Bal, zaman içerisinde en düşük emekli maaşı alanların sayısının artmasının olumlu bir tablo olmadığını belirterek, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğine de dikkat çekti.
"9 bin prim günüyle emekli olan Bağ-Kur'lu esnafım 23 bin 500 lira alıyor. Diğer tarafta 3 bin 600 günde emekli olan vatandaş da aynı maaşı alıyor. Yani bir adaletsizlik de var bunun kendi içinde" ifadelerini kullandı.
|Sigorta Türü / Statü
|Prim Gün Sayısı
|Emekli Maaşı
|Bağ-Kur (Esnaf)
|9.000 gün
|23.500 TL
|Diğer Emekli Vatandaş
|3.600 gün
|23.500 TL
Yapılacak düzenlemenin önemine dikkat çeken Bal, iyileştirme yönünde bir adım atılabileceğini veya çalışmanın askıya alınabileceğini düşündüğünü söyledi.
Emeklilerin merak ettiği bir diğer konu olan seyyanen zam konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bal, seçim yıllarına dikkat çekti.
Seyyanen zam konusunda geçmiş dönemleri hatırlatan Bal, memurlara son seyyanen zammın 2023 yılında yapıldığını ve o yıl seçim bulunduğunu söyledi.
Emeklilere de aynı dönemde refah payı uygulaması yapıldığını belirten Bal, 2027 yılı ocak ayında emekli ve memur maaşlarında kanunen yapılması gereken artışın üzerinde bir zam veya seyyanen artış yapılması halinde bunun 2027'nin bir seçim yılı olabileceğine işaret edebileceğini ifade etti.
Bal, "Ben burada emeklilerimizin bunu takip etmesi gerektiğini söylüyorum. Özellikle seçim yıllarında bir seyyanen zam ve refah payı uygulaması yapılıyor" dedi.
Bal ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın açıklamalarının eş güdüm içerisinde ilerlediğini belirterek, en düşük emekli maaşı konusunda yapılacak çalışmanın içerisinde farklı bir düzenlemenin de yer alabileceğini söyledi.
"Bu konuda çalışma gerekli mi? Kesinlikle gerekli. Çünkü gerçek bir adaletsizlik var burada. Bunun özellikle altını çizelim" ifadelerini kullandı.