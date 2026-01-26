Menü Kapat
Herkesin emekli maaşı yükselebilir! Özgür Erdursun'dan emekli için kritik intibak formülü

Ocak 26, 2026 09:37
1
Emekli maaşı

Emekli maaşı hakkında son yıllardaki tartışma­ların, yalnızca “en düşük emekli aylığı” etrafın­da dönen bir gündeme sıkışmış durumda olduğundan bahseden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asıl kritik meselenin, emekli aylıklarının he­saplanma mantığının çalışma hayatına verdi­ği mesaj olduğunu ifade etti.

2
yüksek emek­li aylığı

"Daha uzun süre çalışmak, daha çok prim öde­mek her zaman daha yüksek emek­li aylığı getirmeyebilir" diyen Erdursun, emeklilik sisteminin, yalnızca bir sosyal destek mekanizması de­ğil, aynı zamanda çalışanların kayıt­lı kalmasını sağlayan en güçlü teşvik araçlarından biri olduğunu söyledi.
 

3
emekli maaşı

Örnekle durumu açıklayan Erdursun, "2000 yılına kadar asgari ücret düzeyinde çalışmış, yalnızca 3600 prim günü bulunan ve 2000 yılından sonra hiç çalışması olmayan bir kişi­nin emekli aylığı yaklaşık 28 bin TL düzeyine ulaşabiliyor.
 

4
emekli maaşı

Buna karşın;

* 2000’den sonra çalışmaya de­vam etmiş,

* 2008’den sonra da prim ödeme­yi sürdürmüş,

* Prim gün sayısını 9000 günün üzerine çıkarmış kişilerin emekli aylıkları ise çoğu zaman 20–22 bin TL bandında kalabiliyor" dedi.
 

5
Türkiye’de emekli aylıkları

Erdursun, Türkiye’de emekli aylıklarını be­lirleyen mekanizma, özellikle iki dö­nemde köklü biçimde değiştiğini hatırlattı.
 

6
emekli maaşı

1) 2000 sonrası: Aylık bağlama mantığının yeniden kurgulanması
2000 yılı sonrası yapılan değişik­likler, ağırlıklı olarak emekli aylık­larının hesaplanmasında kullanılan parametrelerin ve güncelleme yön­temlerinin emekli lehine olmayacak şekilde dönüşmesine yol açtı. Bu dö­nüşüm, “çalışma süresi arttıkça aylı­ğın artması” ilişkisinin zayıflaması­na neden oldu.

 

7
emekli maaşı

2) 2008 sonrası: Sistem daha da “düşük aylık” üreten hale geldi
2008 sonrası reformlar ise emek­li aylığı üretme kapasitesini daha da aşağı çekti. Sonuç olarak uzun süre sistemde kalan, daha fazla prim öde­yen kesim, beklediği karşılığı ala­maz hale geldi. Bu nedenle bugün yaşanan problem “bazı emekliler az primle yüksek maaş alıyor” meselesi değil; daha doğru ifadeyle: 2000 son­rası ve özellikle 2008 sonrası emek­li aylığı hesaplama sisteminin prim karşılığını zayıflatmasıdır.
 

8
özgür erdursun emekli maaşı

Erdursun, "2019 yılında en düşük emekli aylığına “tamamlama” uygulaması devreye girdi. Başlangıçta düşük bir seviye­de olan bu taban uygulaması zaman içinde büyüdü; bugün ise “en düşük emekli aylığı” fiilen sistemin merke­zine oturdu. Ancak burada kritik so­run şudur:

* Aylıkları tabandan tamamla­mak, kısa vadede “en alttaki” grubu korur.

* Ama uzun vadede prim-maaş ilişkisini daha da zayıflatır.

* Dahası ortalamayı aşağı çeker ve “herkes tabana yaklaşır” algısı üretir" dedi.
 

9
MAAŞI YÜKSELTECEK TEK FORMÜL!

MAAŞI YÜKSELTECEK TEK FORMÜL!

Asıl ihtiyacın Taban aylık + prim etkisini güçlendiren yeni model olduğunu belirten Erdursun, "“Primini yüksekten yatırmanın da, uzun süre çalışmanın da anlamı yok.” Bu algının yayılması ise sade­ce bireysel mağduriyet üretmez; ay­nı zamanda sosyal güvenlik sistemi­nin finansmanını da zedeler" dedi.
 

10
İNTİBAK

"Yeni bir hesaplama sisteminin ku­rulması, en çok bugün çalışanların lehine sonuç üretir. Ancak haliha­zırda emekli olmuş ve düşük aylığa mahkûm kalmış kitle için sorun de­vam eder" diyen Erdursun, bu nedenle, mevcut emek­liler açısından da intibak düzenle­mesiniin kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti.
 

11
İntibak;

İntibak;

* prim günü,

* sigortalılık süresi,

* emeklilik yaşı,

* prime esas kazanç düzeyi gibi değişkenlere göre, geçmişte oluşan kayıpları kısmen telafi edecek bir düzeltme mekanizmasıdır.

 

