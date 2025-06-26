Hesabı görenler neye uğradığını şaşırdı! Bodrum'daki mekanda dudak uçuklatan adisyon

Bodrum'da bir işletmede müşterilere gelen hesap dudak uçuklattı. Hesabın adisyonu sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu. Sadece servis ücretinin 111 bin TL olması dikkat çekti.

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum’da bir işletmede uygulanan fiyat tarifesi dudak uçuklattı. Yaz tatili için Bodrum’u seçen vatandaşlar yüksek fiyat uygulayan işletmelerden şikayetçi. Restoranda müşteriye gelen harcamaların görüntüsü sosyal medyada yayıldı.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Müşteriye 1 milyon 38 bin TL’lik hesap çıkarıldı. Hesapta yalnızca servis ücretinin 111 bin TL olması dikkat çekti. Bodrum’da yine Nisan ayında restoranda yemek yiyen müşterilere tam 1 milyon TL'nin üzerinde yine hesap çıkarılmıştı.

İŞLETMELERİN SAVUNMASI

Fahiş fiyat uygulayan işletmeler hammadde fiyatlarındaki artışı, yüksek kiraları ve dövizi sebep gösteriyor. Ayrıca vergi, enerji ve su maliyetleri de konuşuluyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada vatandaşlar gelen hesaba çeşitli yorumda bulundu. Fiyata tepki olarak, ‘nitelikli soygun, umarım mekana işlem uygulanır, adeta bir sıfır araba parası, çok zenginleri bile gece kara kara düşündürür’ gibi yorumlar dikkat çekti.

