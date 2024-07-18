Hesabı tutmayana rekor vergi cezası! 20 milyon liraya kadar çıkıyor: İşte yeni vergi paketinde gözden kaçan detaylar

18 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 12:58

Vergi reform paketi neredeyse tüm işletmelerle beraber milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dar gelirlilere yük getirmeyeceğini ifade ettiği vergi paketi geçtiğimiz Meclis'e sunuldu. SGK Uzmanı Emin Yılmaz doktorlardan esnafa kadar pek çok meslek grubunun gelirleri ile alakalı tespitler yapılacağını ifade ederek usulsüzlük yapan işletmelere ciddi oranlarda cezalar geleceğini ifade etti.

Yılmaz vergi paketinin detaylarını şu sözlerle açıkladı:

ÇOK ÖNEMLİ MADDELER VAR

Toplamda yanlış hatırlamıyorsam 53 maddelik bir torba yasa geliyor. Bu torba yasayı şöyle bir özetleyecek olursak, bunun 3 maddesi sosyal güvenlik hukuku ile ilgili. Bazı maddeleri ise tamamen vergi düzenlemesiyle alakalı. Vergi düzenlemesini çok kısa özetleyecek olursak, özellikle cezaların çok fazla arttırıldığını, bununla ilgili kayıt dışının kayıt altına alınmasıyla alakalı çok önemli maddelerin yer aldığını söyleyebiliriz.

HESABI TUTMAYAN İZAH VERECEK

Dikkat çeken maddelerden bir tanesinde serbest meslek erbabı dediğimiz doktorlar, diş hekimleri, avukatlar hatta işte esnaf, ticarethane olan işte kurumlar vergisi gelir vergisi bunların hepsi kapsıyor. Bunlarla alakalı % 20'lik kazancıyla alakalı tespitler yapılacak. Nasıl olacak bu?

Gelir İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla defterdarlık tarafından görevlendirilen memurlar imkanıyla burada bulunan firmalara ayda 3, yılda 12'den az olmayacak şekilde çeşitli denetimler yapılacak. Buradaki denetimler doğrultusunda sizin günlük kazançlarınız tespit edilecek ve buradaki günlük kazançlar aylık kazanca oranlanacak. Devamında da buradaki orantılama aylıklar ve yıllık kazançlara orantılanacak.

Geriye dönük olarak sizin beyan etmiş olduğunuz yıllık kazancınız ve bunun üzerinden de vergi tahakkuk ettiğinden dolayı bunlara bir oran orantı hesabı yapılacak. Eğer buradaki oran orantı hesabı sonucunda çıkacak olan matrah kıstası sizin geçmiş dönemde beyan ettiğinizin altında olursa vergi dairesi bünyesinde izaha davet komisyonları var. Buradaki komisyonlar vasıtasıyla vergi mükellefleri izaha davete çağrılacak.

Eğer siz buradaki kazançlarınızın orantılanmasıyla alakalı makul bir izahınız yoksa orada arada kalan farklar, vergi, ziyan cezası, özel usulsüzlük cezası, şeklinde gerisin geri inceleme yapılan vergi mükelleflerine geri döneceğini söyleyebiliriz.

CEZALAR 4,5 KAT ARTIYOR

Yine aynı şekilde bakıldığı zaman kayıt dışıyla mücadelede burada bir kat olarak uygulanan cezaların bir buçuk katta 4 buçuk kata kadar olan artışlar söz konusu olacak. Örnek verecek olursak burada özellikle işte 3.400 TL olan özel usulsüzlük cezalarının 30.000 TL ye yükseltilmesi, hatta ve hatta burada cezaya konu olan kıstas ile ilgili yüzde onu oranında da hem kesene hem alana ekstra bir vergi ziyan cezası şeklinde birçok yaptırım söz konusu olacak.

POS CİHAZLARINDA CEZA 20 MİLYONA KADAR ÇIKABİLİR

Burada eğer alıcı 5 gün içerisinde özellikle bu iban ve postlarla alakalı örneklerle anlatmak gerekirse 'Bir işletmeye gittiniz. Orada bir alışveriş yaptınız veya bir hizmet ifasını aldınız. Bununla ilgili size fiş veya fatura ödeme kaybedici cihaz verilmedi. Buradaki belge verilmediğinden kaynaklı siz gidip Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesi ile iletişime geçip bunu ihbar ederseniz 5 gün içerisinde gerçekleşirse orada alıcı olan müşteri kıstasına da cezanın kesilmeyeceği ile ilgili bir detay daha mevcut.

Burada cezalar özellikle artan ve katlamalı usulde yapılacağını söyleyebiliriz. Yani ilk bir takvim yılı dediğimiz 12 aylık süreçte ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsanız belli bir rakam sonrasında tekrardan bu usulsüzlüğü yerine getiriyorsanız ikinci bir kat sonra üçüncü kat, dördüncü kat bu şekilde katlamalı olaraktan uygulanan rakamlar olacak. Bu rakamlar astronomik rakamlara çıkıyor. 20 milyon TL denilen rakamlara kadar da varılabileceğini söyleyebiliriz.

3 KATA KADAR CEZA GELİYOR

Yine burada bakıldığı zaman noterler üzerinden damga vergisine tabi olmayla ilgili değerli kağıtlar var işte örnek verelim, bunlar nelerdir? Kira kontratları... Siz kira kontratınızı noterden onaylattığınız takdirde eğer buradaki kıstas ile ilgili damga vergisine tabi ise bu belge bunun damga vergisi kesilmediği ise her bir yaprak değerli kağıt başına 40 TL gibi notere yüklenilen bir cezayı müedde olacağını söyleyebiliriz ve buradaki cezalar da her sene yeniden değerleme oranında artış yapılacağını söyleyebiliriz.

Banka kartları, kredi kartları, kara kod, kare kod üzerinden alışverişler, elektronik cüzdan, uygulama ödeme sistemleri veya post cihazını bir başkasına verip de bunun üzerinden kullandıranlara hem kullandıran kişiye hem hesap sahibine hem de ödemeyi yapan kişi yani çift taraflı olarak 3 kata kadar özel üslup cezaları geleceğini söyleyebiliriz.

MEMUR FAZLA MESAİ HESABI DEĞİŞİYOR

Gelir dersi Başkanlığı bünyesinde birçok kamu personelimiz var. Buradaki personellerimize fazla mesaiyle ilgili bir artış söz konusu olacak. Orada her saat için hesaplama yöntemini söylüyorum. 160 gösterge rakamının memur maaş katsayısı olan aylık katsayı bu sene yani 2024'ün Temmuzundan sonra uygulanacak rakam 0.907'nin 796 çarpılacak. Parasal ifadeyle söyleyeceksek bunu biraz daha kafa karıştırmadan Saat başına ücretin 145 TL 24 kuruş üzerinden bundan sonrasında 50 saati ay içerisinde aşmayacak şekilde uygulamanın getireceğini söyleyebiliriz.

KDV kanununda bir değişiklik yapılacak. Burada özellikle KDV kanununda 5 yıl içerisinde indirim söz konusu olmazsa iade nakit olarak alınmazsa bunlarla alakalı vergi incelemesi sonucunda orada vergisinden gider olarak vergi matlarından daha doğrusu gider olarak düşürülebilecek. Tabii ki bu Gelir İdaresi Başkanlığındaki vergi müfettişlerinin yapılan incelemesi sonucunda veya vergi dersi bünyesinde inceleme sonucunda olması muhtemel gözüküyor.