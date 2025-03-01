Hesabında nakit olanlar dikkat! Başvurmayanın parası TMSF’ye aktarılacak: Son tarih 14 Haziran

10 yıldır işlem görmeyen hesaplarda unutulan 507 milyon lira TMSF’ye devredildi. 2025’te ilan edilecek zaman aşımına uğramış hesaplar için hak sahiplerinin, 14 Haziran’a kadar ilgili bankaya başvurmaları gerekiyor.

Mevduat ve katılım fonlarının zaman aşımına uğramasına ilişkin esaslar, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle belirlenmiş durumda. Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, bankalarda 10 yıl boyunca işlem yapılmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğrayarak TMSF’ye devrediliyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bankalar, zaman aşımına uğrayan hesaplara ilişkin listeleri şubat ayı itibarıyla internet sitelerinde yayımladı. Mudiler veya mirasçılar, 14 Haziran 2024 tarihine kadar hesaplarını kontrol edip başvuruda bulunmazlarsa, bu hesaplarda bulunan tutarlar TMSF’ye aktarılacak.



İŞLEM GÖRMEYEN HESAPLAR DEVREDİLİYOR

Bu yıl itibarıyla en son 2014 yılında işlem yapılmış ve o tarihten sonra hiçbir hareket görmemiş hesaplar, zaman aşımına uğradı. Bankalar tarafından yapılan bildirimler doğrultusunda, 2024 yılı içinde TMSF’ye devredilen tutarın toplamı 507 milyon liraya ulaştı.

TMSF’ye aktarılan toplam tutar içerisinde:



124 milyon 88 bin 469,77 TL

4 milyon 597 bin 28,82 Dolar

5 milyon 653 bin 976,67 Euro

202 bin 224,56 Sterlin

138 bin 623,22 İsviçre Frangı

6 milyon 473 bin 84,01 Japon Yeni

140 bin 371,80 Norveç Kronu

358 bin 362,57 İsveç Kronu

114 bin 387,49 Danimarka Kronu

29 bin 457,34 Avustralya Doları

1470,24 Suudi Arabistan Riyali

2 bin 535 Kanada Doları ve diğer döviz cinslerinden hesaplar yer alıyor.

1,6 MİLYONDAN FAZLA HESAP UNUTULDU

Bankalar tarafından TMSF’ye bildirimi yapılan toplam hesap sayısı 1 milyon 672 bin 473 olarak kaydedildi. Bu rakam, bankalarda unutulan hesapların ne denli büyük bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Geçtiğimiz yıl ise 1 milyon 611 bin 46 hesapta unutulan 429 milyon 876 bin 477,77 lira değerindeki mevduat ve alacak TMSF’ye devredilmişti.

MUDİLER İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 14 HAZİRAN

31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2025 yılı başında ilan edilen hesap sahiplerinin, 14 Haziran 2025 tarihine kadar ilgili bankalarına başvuruda bulunmaları gerekiyor. Aksi takdirde, bu hesaplarda bulunan tutarlar kalıcı olarak TMSF’ye aktarılacak.