Hesapta eksiye düşenler dikkat! KMH'ye düzenleme geliyor... Kritik 3 maaş detayı

Ocak 26, 2026 14:17
Ekonomi yönetimi, hızla büyüyen kredili mevduat hesapları (KMH) için frene basmaya hazırlanırken, dar gelirli vatandaşlara konut tarafında ayrı bir kapı aralanıyor.

Hazırlanan düzenlemeye göre KMH limitleri, bireyin belgelenebilir gelirinin en fazla üç katı ile sınırlandırılacak. 

Öte yandan kamu bankaları, ilk konutunu alacak dar gelirli vatandaşlar için daha uzun vadeli ve görece düşük faizli yeni kredi paketleri üzerinde çalışıyor. 

İşte tüm bu gelişmelerden en son detaylar...

Ekonomi yönetimi, kredili mevduat hesaplarında (KMH) son dönemde yaşanan hızlı büyümeyi kontrol altına almak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Buna göre, KMH açılışlarında limit belirleme sürecine ek kriterler getirilecek.

KMH

KMH LİMİTİ 

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre düzenleme, mevcut KMH kullanıcılarını kapsamayacak. İlk kez hesap açacak kişiler için gelir seviyesi esas alınacak. Gündemdeki formüle göre KMH limiti, kişinin aylık gelirinin üç katını aşamayacak. Aynı dönemde kamu bankaları da ilk konutunu alacak vatandaşlar için yeni kredi imkanları üzerinde çalışıyor. Mevcut uygulamada 2 milyon lira ile sınırlı olan kredi tutarlarının artırılması planlanıyor.

kredili mevduat

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, konut kredileri, kredili mevduat hesapları ve kredi kartlarına ilişkin olası düzenlemeler masaya yatırıldı. Günlük nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğun şekilde kullanılan ve toplam bakiyesi 740 milyar lirayı aşan KMH’ler için yeni bir çerçeve oluşturulması kararlaştırıldı.

 

kredi limiti

Son dönemde bazı bankaların, özellikle asgari ücretli çalışanlara gelirlerinin çok üzerinde KMH limiti tanımladığı tespit edildi. Bu nedenle bankaların limit belirleme yetkisine sınır getirilmesi gündeme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yürüttüğü çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni kurallara uymayan bankalar için yaptırım uygulanması da seçenekler arasında yer alıyor.

 

İLK KEZ KONUT ALACAKLARA KREDİ DESTEĞİ 

BDDK, konut kredilerinde de kapsamı genişletecek bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen bu adımla, kredi kullanım koşullarında esneklik sağlanacak. Yakın zamanda detayları açıklanması beklenen uygulamada, yüzde 1,20 faiz oranı öne çıkıyor.

7
konut kredisi

UZUN VADE SÜRESİ 

Mevcut durumda 2 milyon lira ile sınırlı olan kredi üst limitinin artırılması gündemde. Kampanyanın ilk etapta kamu bankaları tarafından başlatılması planlanıyor.

Yeni konut kredisi paketinde daha uzun vade, düşük faiz ve daha erişilebilir taksit seçenekleri sunulacak. Uygulama, ilk kez ev alacak vatandaşları kapsayacak. Kredi kullanma şartlarını taşıyanlar, öncelikle kamu bankalarına başvurabilecek.

Düzenlemeyle birlikte konut finansmanına erişimin artırılması ve artan kira fiyatlarının baskılanması hedefleniyor.

