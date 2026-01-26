Hesapta eksiye düşenler dikkat! KMH'ye düzenleme geliyor... Kritik 3 maaş detayı

Ekonomi yönetimi, hızla büyüyen kredili mevduat hesapları (KMH) için frene basmaya hazırlanırken, dar gelirli vatandaşlara konut tarafında ayrı bir kapı aralanıyor.

Hazırlanan düzenlemeye göre KMH limitleri, bireyin belgelenebilir gelirinin en fazla üç katı ile sınırlandırılacak.

Öte yandan kamu bankaları, ilk konutunu alacak dar gelirli vatandaşlar için daha uzun vadeli ve görece düşük faizli yeni kredi paketleri üzerinde çalışıyor.

İşte tüm bu gelişmelerden en son detaylar...