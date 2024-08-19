HGS geçiş ücretleri zamlandı! Bugünden itibaren geçerli olacak

19 Ağustos 2024 09:22 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:52

HGS alt limit fiyatlarına zam geldi. HGS fiyatı yüzde 40 arttı. Bugünden itibaren yeni tarife uygulanacak. En son 1 Nisan'da yüzde 75 oranında zamlanan HGS geçiş ücreti yeni düzenlemeyle daha da zamlandı.

HGS GEÇİŞ ÜCRETLERİ YÜKSELDİ

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) otomatik yükleme tutarlarına En son 1 Nisan'da yüzde 75 oranında zam yapılmıştı.

Pazartesi günü geçerli olacak zamla birlikte HGS fiyatı yüzde 40 zamlandı.

YENİ TARİFEYE BUGÜN GEÇİLECEK

HGS fiyatına yüzde 40 oranında büyük bir zam yapıldı.

Akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki artışlar zam üzerinde etkili oldu.

19 Ağustos tarihinden itibaren HGS otomatik yükleme alt limiti 245 TL olarak uygulanacak.

Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitleri de güncellenmiş oldu.

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