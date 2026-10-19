Hiç satılmayan ürünlere ne oluyor? Trilyon dolarlık fatura

Dünya genelinde üretilen her ürün alıcısıyla buluşmuyor. Kimi mağaza raflarında kalıyor, kimi depolarda eskiyor, kimi de satın alındıktan sonra iade ediliyor. Sonunda hiç kullanılmadan imha edilen ürünler de var. Ekonomide adeta "ölü" mala dönüşen bu ürünler, şirketlerin bütçelerini zorlarken ciddi bir çevre sorununa da neden oluyor. Satılamayan ürünler, dünya ekonomisinde büyük bir maliyet yükü oluşturuyor. Depolama, finansman ve imha giderleri şirketlere ek yük getirirken, kullanılmadan çöpe giden ürünler kaynak israfını da büyütüyor.