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 | Bengü Sarıkuş

Hindistan - Pakistan gerilimi piyasayı nasıl etkileyecek? İşte altın ve dövizde son durum

Dünya yeni bir savaşla çalkalanırken yatırımcı, güvenli liman altın yükselecek mi? Euro'nun düşüşü devam edecek mi? sorularına cevap arıyor. Riskli piyasalardan kaçan yatırımcıların piyasaya etkisi görülmeye başlandı.

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Hindistan - Pakistan gerilimi piyasayı nasıl etkileyecek? İşte altın ve dövizde son durum
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 09:32

Pakistan ile Hindistan arasında 22 Nisan'da Hindistan'da 26 turistin hayatını kaybettiği saldırıdan beri süren gerilim giderek büyüdü. Hindistan, Pakistan'a hava saldırısı başlattı. Tüm dünyayı ilgilendiren bu gerilimin piyasalara etkisi nasıl oldu?

Özellikle gelişen piyasa ekonomileri ve küresel yatırımcı algısı açısından önemli olan bu tür krizler piyasalar açısından risk teşkil ediyor.

Bu tür bölgesel krizler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak Amerikan dolarının değer kazanmasına neden olabilir. Gerilimde yine yatırımcıların borsa gibi riskli piyasalardan çıkıp altına yönelmesi, yurt içi altın talebini artırabilir.

Hindistan - Pakistan gerilimi piyasayı nasıl etkileyecek? İşte altın ve dövizde son durum

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Döviz kurlarında Dolar 38,64 liradan işlem görüyor
Euro 43,93 lira seviyesine geriledi

Serbest piyasada gram altın 4,209 TL'den, çeyrek altın ise 6,960,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
Sanal piyasalarda ise bitcoin'de yükseliş sürüyor.

Hindistan'da Sensex Endeksi %0,37, Pakistan'da ise Karaçi Borsası Endeksi %3,85 değer kaybetti.

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