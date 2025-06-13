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 | İrem Çınar

Hindistan'daki uçak faciası: Kazada ölenlerin ailelerine 115 bin dolar ödeme yapılacak

Hindistan’dan İngiltere’ye gitmek üzere havalanan Air India uçağı, kalkıştan birkaç dakika sonra yere çakıldı. Kazada 242 kişiden yalnızca biri kurtuldu. Olayın nedeni henüz bilinmezken, Tata Group ölenlerin ailesine 115 bin dolarlık ödeme yapacağını açıkladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 11:56

Hindistan'ın Ahmedabad kentinden İngiltere'ye gitmek üzere havalanan Air India yolcu uçağı, dün kalkıştan kısa süre sonra düşerek büyük bir faciaya yol açtı. Uçakta bulunan 242 yolcu ve mürettebattan 241 kişi hayatını kaybetti. Kazada sadece bir kişinin hayatta kaldığı bildirildi.

Hindistan'daki uçak faciası: Kazada ölenlerin ailelerine 115 bin dolar ödeme yapılacak

KAZANIN SEBEBİ HENÜZ BELİRSİZ

Kaza sonrası resmi makamlar, uçağın düşme sebebine ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı. Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, uçakta bulunan iki kara kutudan birisine ulaşılmış olduğu belirtildi. Kazanın nedeninin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

https://x.com/TataCompanies/status/1933159585772367969

TATA GROUP’TAN AİLELERE DESTEK AÇIKLAMASI

Air India’nın bağlı olduğu Tata Group, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara destek olmak için harekete geçti. Şirket, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Air India Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran’ın mesajını paylaştı. Olaydan duyulan derin üzüntü ifade edilirken, ailelere yaklaşık 115 bin dolar tazminat ödeneceği ve yaralıların tüm tıbbi masraflarının karşılanacağı açıklandı.

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