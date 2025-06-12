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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Hindistan’daki uçak kazası Boeing’i sarstı: Hisseler dibe vurdu

Hindistan’daki uçak kazasının ardından Boeing hisseleri, New York Borsası’nda açılış öncesi işlemlerde yüzde 6 değer kaybederek şirketin piyasa değerinden yaklaşık 10 milyar doları sildi.

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Hindistan’daki uçak kazası Boeing’i sarstı: Hisseler dibe vurdu
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
12.06.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
12.06.2025
saat ikonu 13:58

Hindistan’da Air India filosuna ait bir Boeing 787-8 Dreamliner uçağının düşmesi, küresel yatırım piyasalarında büyük yankı uyandırdı. Henüz kazanın nedenine dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, haberin etkisiyle Boeing hisseleri New York Borsası’nda açılış öncesi işlemlerde yüzde 6 oranında değer kaybetti. Bu düşüş, şirketin piyasa değerinde yaklaşık 10 milyar dolarlık bir azalmaya neden olarak, toplam değerin 151 milyar dolara gerilemesine yol açtı.

Hindistan’daki uçak kazası Boeing’i sarstı: Hisseler dibe vurdu

YATIRIMCILARIN AKLINDA 737 MAX FELAKETLERİ

Kaza sonrası oluşan panik havasının altında yalnızca yeni bir olayın etkisi değil, aynı zamanda geçmişin izleri de yatıyor. Özellikle 2018 ve 2019’da yaşanan ölümcül 737 MAX kazaları, yatırımcıların gözünde Boeing’in güvenlik sicilini hâlâ tartışmalı hale getiriyor. 2023 sonu ve 2024 başlarında tekrar teknik sorunlarla gündeme gelen 737 MAX serisi, şirketin kriz yönetimi ve üretim süreçlerine dair soru işaretlerini artırmıştı.

Hindistan’daki uçak kazası Boeing’i sarstı: Hisseler dibe vurdu

DREAMLİNER SERİSİNE GÜVEN SARSILIYOR

Kazaya karışan 787-8 modeli, Boeing’in Dreamliner ailesinin en küçük versiyonu olarak biliniyor. Şirket, bu modelle bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 1 milyar yolcu taşındığını ve serinin Boeing tarihindeki en başarılı ticari uçaklardan biri olduğunu belirtiyor. Ancak son kazayla birlikte Dreamliner serisine yönelik endişeler yeniden tırmanışa geçti. Özellikle kazanın bir üretim ya da tasarım hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı, önümüzdeki süreçte hem Boeing yöneticileri hem de yatırımcılar açısından belirleyici bir gündem maddesi olacak.

Hindistan’daki uçak kazası Boeing’i sarstı: Hisseler dibe vurdu

MALİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Kazanın yaşandığı dönemde Boeing zaten ciddi bir finansal baskı altındaydı. Şirketin 2024 yılı gelirleri, bir önceki yıla kıyasla yüzde 14’lük bir düşüşle 66.5 milyar dolara gerilerken, zarar rakamı ise 2.2 milyar dolardan 11.8 milyar dolara fırladı. Böylece Boeing, üst üste altıncı yıl zarar açıklayarak yatırımcı güvenini bir kez daha sarstı.

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Sıkça Sorulan Sorular

En son uçak nerede düştü?
Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanında 242 kişilik yolcu uçağı kalkış sırasında yerleşim bölgesine düştü.
ETİKETLER
#uçak kazası
#uçak kazası
#boeing
#boeing
#boeing 737
#Uçak Kazaları
#Boeing 787-8 Dreamliner
#Hindistan uçak kazası
#Ekonomi
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