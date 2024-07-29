Hisse senedi olanlar dikkat! Borsanın vergilendirilmesi ikinci torbada yer alacak

29 Temmuz 2024 10:18 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:40

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Vergi torbasının Genel Kurul’da kabul edilmesinin ardından gözler ikinci torbaya çevrildi. Vergi paketine girmeyen borsa kazançlarına vergi gelmesi yeniden gündeme geldi. Gözler ise ikinci torbaya çevrildi. Borsa kazançlarının vergilendirilmesi konusu ikinci torbada gündeme gelecek.

EKİM AYINDA FARKLI PAKETLER GELECEK

Ekonomim'de yer alan habere göre, TBMM’nin yeniden açılacağı Ekim ayında farklı paketler halinde gündeme gelecek.

Bu kapsamda taslakta yer alıp, vergi paketine girmeyen borsa kazançlarının vergilendirilmesi ve belediyelerin SGK’ya olan prim borçlarının ödenmesiyle ilgili düzenlemelerin ikinci torbada yer alması bekleniyor.

Maliye Bakanlığının “2024 Yılı Kanun Çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Sunumu” başlığı altında hazırladığı vergi taslağında yer alıp vergi paketine girmeyen düzenlemelerde hisse senedinin elde tutulmasının kısalığına göre artan oranlı bir vergilendirilme öneriliyordu. Bu vergilendirme, işleme aracı olanlar tarafından kaynaktan kesinti yoluyla yapılacaktı.

Bu vergi Borsa İstanbul'da günlük işlem yapanlar için ek maliyet anlamına gelecek.

BORSAYA VERGİ İKİNCİ PAKETTE

Konuya ilişkin ilk haberler çıktığında borsanın vergilendirilmesinin söz konusu olmayacağı ifade edilmişti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa kazançlarının vergilendirilmesi konusunun, daha sonra gelecek vergi paketlerinde yer alacağını, bazıları TV programlarında dile getirmişti.

Mehmet Şimşek, “Dünyada da böyle, bir gelir elde ediliyorsa bunun vergisi de olmalı. Kripto varlıklar, borsada işlem gören varlıklar, yatırım fonları vs. bunların disipline edilmesi lazım” açıklamasında bulunmuştu.