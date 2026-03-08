Hız ihlallerinde yeni dönem başladı: Kilometre başına ceza yağacak, ehliyete el koyma süreleri uzatıldı!

YERLEŞİM YERLERİNDEKİ CEZA ORANLARI

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yerleşim yeri içinde;

6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,

11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,

16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,

21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,

26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,

36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,

46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,

56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,

66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Örneğin, yerleşim yeri içerisinde hız sınırının 50 kilometre/saat olarak belirlendiği yollarda 56 kilometre/saat, 70 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda 76 kilometre/saat ve 82 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda ise 88 kilometre/saat hızla seyredilmesi durumunda hız ihlali başlangıcı kabul edilecek.