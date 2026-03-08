Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Hız ihlallerinde yeni dönem başladı: Kilometre başına ceza yağacak, ehliyete el koyma süreleri uzatıldı!

Mart 08, 2026 16:46
1
Hız ihlallerinde yeni dönem başladı: Kilometre başına ceza yağacak, ehliyete el koyma süreleri uzatıldı!

TBMM’den geçerek yürürlüğe giren yeni trafik kanunuyla hız sınırları yerleşim yeri içi ve dışı olarak ikiye ayrıldı. En düşük hız ihlali cezası 2 bin TL'den başlarken, sınırı 66-71 km/s aşanlara 30 bin TL ceza kesilecek ve ehliyetlerine 90 gün süreyle el konulacak. İşte detaylar...

2
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI: 9 KADEMELİ SİSTEME GEÇİLDİ

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI: 9 KADEMELİ SİSTEME GEÇİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la hız ihlallerine yönelik yaptırımlar yeniden düzenlendi.

Yapılan değişiklikle, trafikte hız denetimleri ve ceza uygulamalarında yeni bir döneme geçildi.

Buna göre, daha önce hız sınırının aşılma oranına göre yüzdelik dilimler üzerinden uygulanan ceza sistemi kaldırılarak, aşılan kilometre değerine göre belirlenen 9 kademeli bir sisteme geçiş yapıldı. Ayrıca hız kuralları, "yerleşim yeri içi" ve "yerleşim yeri dışı" olmak üzere iki ayrı statüde sınıflandırıldı.

3
YERLEŞİM YERLERİNDEKİ CEZA ORANLARI

YERLEŞİM YERLERİNDEKİ CEZA ORANLARI

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yerleşim yeri içinde;

6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 
11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 
16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 
21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 
26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 
36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 
46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 
56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 
66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Örneğin, yerleşim yeri içerisinde hız sınırının 50 kilometre/saat olarak belirlendiği yollarda 56 kilometre/saat, 70 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda 76 kilometre/saat ve 82 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda ise 88 kilometre/saat hızla seyredilmesi durumunda hız ihlali başlangıcı kabul edilecek.

4
YERLEŞİM YERLERİ DIŞINDA HIZ ORANLARI

YERLEŞİM YERLERİ DIŞINDA HIZ ORANLARI

Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında;
11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 
16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 
21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 
26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 
31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 
41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 
51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 
61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 
71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yerleşim yeri dışında ise hız sınırının 90 kilometre/saat olduğu yollarda 101 kilometre/saat, 110 kilometre/saat olduğu yollarda 121 kilometre/saat ve 130 kilometre/saat olarak belirlenen yollarda 141 kilometre/saat hızla seyredilmesi ihlal başlangıcı olarak değerlendirilecek.
 

5
SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GERİ ALINMASI

SÜRÜCÜ BELGELERİNİN GERİ ALINMASI

Yerleşim yeri içinde hız sınırını;
46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 
56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 
66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak.

Nüfusu 5 binin altındaki yerleşim yerlerinde yapılacak denetimin yeri, mahalli mülki idare amiri tarafından belirlenecek.

Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 
51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün,
61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün,
71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak.

6
EHLİYETİNE 5 KEZ CEZA ALAN SÜRÜCÜ PSİKİYATRİ MUAYENESİNDEN GEÇECEK

EHLİYETİNE 5 KEZ CEZA ALAN SÜRÜCÜ PSİKİYATRİ MUAYENESİNDEN GEÇECEK

Alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması gerekecek. Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içerisinde 5'inci kez alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

 

7
Hız ihlallerinde yeni dönem başladı: Kilometre başına ceza yağacak, ehliyete el koyma süreleri uzatıldı!

RADAR TESPTİTİ YAPAN HER TÜRLÜ CİHAZ YASAK

Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yerini tespit veya sürücüyü ikaz eden her türlü cihazın imalatı, ithali ve araçlarda bulundurulması yasak olacak.

Bu cihazları imal ve ithal edenlere fiil başka bir suç oluştursa bile ayrıca 370 bin lira, cihazları araçlarında bulunduranlara ise 185 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu cihazlara mülki amir tarafından el konulacak ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

 

8
27 ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

27 ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bu düzenlemeyi içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.