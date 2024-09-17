Hizmet ihracatında aslan payı taşımacılıkta! En fazla hizmet ticareti Avrupa Birliği ile yapıldı

17 Eylül 2024 10:49 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:49

Uluslararası hizmet ticareti istatistikleri verileri geldi. Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre, hizmet ihracatı 2022 yılında 47,4 milyar dolar iken 2023 yılında %19,2 artarak 56,5 milyar dolar oldu.

TÜİK​, uluslararası hizmet ticareti istatistikleri 2023 verilerini açıkladı. Hizmet ihracatı 2023 yılında 56,5 milyar dolar, ithalat​ ise 41,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmet ihracatı içerisinde en büyük payı taşımacılık hizmetleri aldı.

HİZMET İHRACATI VE İTHALATI ARTTI

Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre, hizmet ihracatı 2022 yılında 47,4 milyar dolar iken 2023 yılında %19,2 artarak 56,5 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2022 yılında 35,9 milyar dolar iken 2023 yılında %15,3 artarak 41,4 milyar dolar oldu.

EN BÜYÜK PAY TAŞIMACILIKTA

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat​ içindeki payı 2022 yılında %74,2 iken 2023 yılında %68,9 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2022 yılında %8,4 olan payı 2023'te %9,8 oldu. Hizmet ihracatında 2023 yılında üçüncü sırada %7,5 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

TAŞIMACILIK HİZMETLERİ İHRACATI 39 MİLYAR DOLAR

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2022 yılında yapılan ihracat 35 milyar 172 milyon dolar iken 2023'te %10,7 artışla 38 milyar 930 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2023 yılında bir önceki yıla göre %43,0 artarak 4 milyar 252 milyon dolar oldu.

Hizmet ithalatında taşımacılık %44,7 pay ile ilk sırada yer aldı.

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2022 yılında %47,3 iken 2023 yılında %44,7 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2022 yılında %18,9 iken 2023'te %19,0 oldu. Hizmet ithalatındaki payı %10,3 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2023 yılında da üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK TİCARET AVRUPA BİRLİĞİ İLE YAPILDI

Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında yapılan hizmet ihracatı 21 milyar 860 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 8 milyar 607 milyon dolar oldu. İthalatta 2023 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 18 milyar 648 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 4 milyar 903 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa Birliği ülkeleri 2023 yılında, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, %38,7 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise %45,0'ı Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.

HİZMET İHRACATINDA ALMANYA, İTHALATINDA İSE İRLANDA ÖNDE

Hizmet ihracatında 2023 yılında toplam ihracatın %29,3'ü Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında %12,4'lük payla ve 6 milyar 987 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada %10,1'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise %6,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2023 yılında %8,7'lik payla ve 3 milyar 594 milyon dolarla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 3 milyar 410 milyon dolar ve %8,2'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise %8,1'lik pay ve 3 milyar 341 milyon dolarla Almanya yer aldı.