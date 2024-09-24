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Sektörel güven hizmet ve perakende ticarette arttı, inşaatta düştü! TÜİK açıkladı

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
24 Eylül 2024 10:05 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 10:09

Güven endeksi temmuzda hizmet ve perakende ticarette arttı, inşaat sektöründe azaldı. TÜİK, Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri açıklandı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı

GÜVEN ENDEKSLERİ VE DEĞİŞİM ORANLARI AÇIKLANDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,5 oranında artarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe %0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.

Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri belli oldu! TÜİK açıkladı - 1. Resim

Endeks 0-200 aralığında puanlanıyor. Endeks 100’den yüksekse tüketici güveninde iyimserliği, 100’den küçükse kötümserliği gösteriyor.

 

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Kaynak: tgrthaber.com

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