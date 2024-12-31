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Hizmet üretici fiyat endeksi açıklandı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Aralık 2024 14:21 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:24
Hizmet üretici fiyat endeksi açıklandı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,76 azalırken yıllık bazda yüzde 53,44 artış gösterdi. Böylece hizmet sektörü endeksinde 38 ay sonra ilk kez düşüş görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım​ ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,76 azalırken yıllık bazda yüzde 53,44 artış gösterdi. Buna göre, H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,76 gerilerken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 48,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 69,81 yükseldi.

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Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 47,1, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 55,2, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 64,72, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 52,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 63,31, idari ve destek hizmetlerde yüzde 56,81 artış gösterdi.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,54, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,25, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,63, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,42 azalırken mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,87, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,49 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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