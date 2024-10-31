Hizmet üretici fiyat endeksi eylül ayında arttı

31 Ekim 2024 10:16 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:17

TÜİK verilerine göre, hizmet üretici fiyat endeksi eylül ayında yüzde 1,14 arttı, yıllık artış ise yüzde 56,85'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 56,85, aylık yüzde 1,14 arttı. TÜİK, temmuz ayı hizmet üretici fiyat endeksini (H-ÜFE) açıkladı. Buna göre, hizmet üretici fiyat endeksi 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 48,91 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 74,23 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 52,75 artış yaşandı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 61,14 artış olurken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise yüzde 62,38 artış kaydedildi.

GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 55,78 artış meydana geldi. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 62,37 artış, idari ve destek hizmetlerde ise yüzde 57,17 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 1,79 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,79 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,07 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,13 artış yaşandı. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,58 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,03 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,67 azalış meydana geldi.